Война, день 731: не долетевшие до цели ракеты и жаркая ночь в тылу врага

Сегодня, в субботу, 24 февраля 2024 года, начались семьсот тридцать первые сутки и ровно два года с начала широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. «Одесская жизнь» предлагает вспомнить основные достижения наших Вооруженных сил за эти годы, а также рассказывает о главных событиях прошедшей ночи.
«Никто в мире не верил, что мы выстоим»
Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, эти два года превратили десятилетнюю войну в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой.
«Когда многотысячные колонны российских оккупантов подвинули по всем направлениям в Украину, когда тысячи ракет и бомб падали на нашу землю – никто в мире не верил, что мы выстоим. Никто, кроме Сил обороны Украины, с первых минут вступивших в бой с врагом… Никто не верил, но верила Украина! Верила, приняла сражение и выстояла»,
– отмечается в сообщении главнокомандующего ВСУ, полковника Александра Сырского.
Затем последовала битва за Киев и бегство оккупантов из пригорода столицы под ударами наших защитников.
Затем – освобождение острова Змеиного и постепенное очищение Черного моря от русских военных кораблей.
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Затем последовали Харьковская наступательная операция и освобождение Херсона.
Была и попытка украинского контрнаступления, которая, к сожалению, в силу объективных обстоятельств не принесла желаемого результата.
Сегодня наши защитники продолжают сражаться с врагом вдоль всей линии фронта.
«Верю, что в ближайшее время мы дадим ассиметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Горящих российских самолетов станет еще больше. Руководство государства делает для этого все возможное»,
– добавил Сырский.
Сбиты 2 ракеты и 12 «шахедов»
По информации Воздушных сил, в ночь на 24 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» (из Ростовской области рф), тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 (с временно оккупированной территории Херсонской области) и 12-ю ударными беспилотниками типа «Shahed» (Приморско-Ахтарск, Чауда).
В результате боевой работы уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 «шахедов» в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.
К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.
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Горячая ночь в российском Липецке
В то же время жарко этой ночью было и в российском городе Липецке: на Новолипецком металлургическом комбинате прогремели мощные взрывы. Оккупанты пожаловались на атаку беспилотников и отчитались о якобы «успешной» работе своего ПВО.
Тае не менее, дроны попали в важные установки, и в результате производственный процесс будет остановлен.
Позже стало известно, что атаку на российский металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР.
На видео присутствует ненормативная лексика:
Потери оккупантов: минус более 400 тысяч за 2 года
Общие боевые потери противника начиная с начала полномасштабного вторжения по сегодняшний день ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 409010 (+770) человек;
- танков ‒ 6534 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 12425 (+15) единиц;
- артиллерийских систем – 9952 (+36) единиц;
- РСЗО – 999 единиц;
- средства ПВО ‒ 684 (+2) единицы;
- самолетов – 340 (+1) единиц;
- вертолетов – 325 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7659 (+31);
- крылатые ракеты – 1905 (+2);
- корабли /катера ‒ 25 единиц;
- подлодки – 1 единица;
- автомобильной техники и автоцистерн – 12988 (+28) единиц;
- специальная техника ‒ 1576 (+1).
Данные уточняются.