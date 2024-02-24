Война, день 731: не долетевшие до цели ракеты и жаркая ночь в тылу врага

«Никто в мире не верил, что мы выстоим»

Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, эти два года превратили десятилетнюю войну в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой.

«Когда многотысячные колонны российских оккупантов подвинули по всем направлениям в Украину, когда тысячи ракет и бомб падали на нашу землю – никто в мире не верил, что мы выстоим. Никто, кроме Сил обороны Украины, с первых минут вступивших в бой с врагом… Никто не верил, но верила Украина! Верила, приняла сражение и выстояла»,

– отмечается в сообщении главнокомандующего ВСУ, полковника Александра Сырского.

Затем последовала битва за Киев и бегство оккупантов из пригорода столицы под ударами наших защитников.

Затем – освобождение острова Змеиного и постепенное очищение Черного моря от русских военных кораблей.

Затем последовали Харьковская наступательная операция и освобождение Херсона.

Была и попытка украинского контрнаступления, которая, к сожалению, в силу объективных обстоятельств не принесла желаемого результата.

Сегодня наши защитники продолжают сражаться с врагом вдоль всей линии фронта.

«Верю, что в ближайшее время мы дадим ассиметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Горящих российских самолетов станет еще больше. Руководство государства делает для этого все возможное»,

– добавил Сырский.

Сбиты 2 ракеты и 12 «шахедов»

По информации Воздушных сил, в ночь на 24 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» (из Ростовской области рф), тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 (с временно оккупированной территории Херсонской области) и 12-ю ударными беспилотниками типа «Shahed» (Приморско-Ахтарск, Чауда).

В результате боевой работы уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 «шахедов» в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.

Горячая ночь в российском Липецке

В то же время жарко этой ночью было и в российском городе Липецке: на Новолипецком металлургическом комбинате прогремели мощные взрывы. Оккупанты пожаловались на атаку беспилотников и отчитались о якобы «успешной» работе своего ПВО.

Тае не менее, дроны попали в важные установки, и в результате производственный процесс будет остановлен.

Позже стало известно, что атаку на российский металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР.

На видео присутствует ненормативная лексика:

Потери оккупантов: минус более 400 тысяч за 2 года

Общие боевые потери противника начиная с начала полномасштабного вторжения по сегодняшний день ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 409010 (+770) человек;

танков ‒ 6534 (+8) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 12425 (+15) единиц;

артиллерийских систем – 9952 (+36) единиц;

РСЗО – 999 единиц;

средства ПВО ‒ 684 (+2) единицы;

самолетов – 340 (+1) единиц;

вертолетов – 325 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 7659 (+31);

крылатые ракеты – 1905 (+2);

корабли /катера ‒ 25 единиц;

подлодки – 1 единица;

автомобильной техники и автоцистерн – 12988 (+28) единиц;

специальная техника ‒ 1576 (+1).

Данные уточняются.