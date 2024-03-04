Трагедия в Одессе 2 марта: что известно о состоянии пострадавших

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Одесской ОГА.

Всего под завалами пострадало 20 человек, в том числе одна беременная.

На стационарном лечении находятся три человека, двое — в реанимации, их общее состояние тяжелое. Еще один человек в состоянии средней степени тяжести лечится в травматологическом отделении.

В ночь на субботу, 2 марта 2024 года, российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов. 7 «шахедов» удалось сбить, но один дрон прилетел в жилую девятиэтажку, полностью разрушив один из подъездов.

Почти двое суток спасатели, службы взаимодействия, волонтеры, общественные организации и неравнодушные граждане работали, помогали и поддерживали друг друга. К сожалению, чуда не произошло.

В результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли 12 человек, пятеро из них — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сережа, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Эта трагедия стала в Одессе самой масштабной с начала полномасштабного вторжения. Ранее ракетный удар по ЖК «Тирас» 23 апреля 2022 года унес жизни 8 человек, в том числе беременной женщины и 3-месячной девочки Киры.