Одесити можуть помститися рашистам за вбитих дітей: як це зробити

Про це повідомила голова фонду, волонтер Катерина Ножевнікова.

За її словами, наразі вже зібрано 1,3 млн грн. на цілий міномет. Його назвуть «Тимофей» – на згадку про наймолодшу жертву дронової атаки росіян у ніч проти 2 березня.

Крім того, є трохи грошей на другий міномет – він буде зватися «Лізавета» – на честь ще однієї безневинної жертви російських терористівяка загинула тієї страшної ночі.

Ножевнікова також висловила впевненість, що згодом на бортах мінометів з’являться імена Марк, Злата, Сергій та обов’язково – маленька Кіра.

«Кажуть дитячі почуття завжди сильніши ніж дорослі. Дитячи імена як помста на потужній зброї хай несе ворогу всю нашу лють.

Ми з вами збираємо на 10 мінометів 120 калібру для корпусу морськоі піхоти. За останні два роки вони зробили неймовірне захищая Україну на найскладніших напрямках. Але і багато хто з морпіхів повернулися на щиті. Наше завдання зібрати більше коштів та купити більше зброї, щоб тих втрат було менше.

Бо без зброї зараз ніяк»,

– пише у себе у Facebook волонтер.

Катерина Ножевнікова вкотре закликає небайдужих громадян взяти участь у «монстрозборі». До того ж, таким чином, одесити зможуть у міру своїх сил помститися ворогові за вбитих в Одесі дітей.

«D першій партії, яка вже йде до нас понад 3 млн грн зібрали саме так – завдяки вашим особистим банкам та особистим дописам і зборам…

Кожен переказ наближає нас до цілі.

10 млн. на 10 мінометів 120 калібру для корпусу морської піхоти. Треба було на вчора. Як завжди. Але спробуємо сьогодні.

Тому що це допоможе врятувати життя. Наше життя в першу чергу, тому що коли міномети стануть в стрій і будуть намагатися втримати кожен метр нашої землі, це дає нам можливість жити далі»,

– додала Ножевнікова.

Реквізити для збору:

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