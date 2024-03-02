Чуда не случилось: российские убийцы лишили жизни мать с младенцем (видео)

Таким образом, число жертв российской атаки увеличилось до семи человек, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Из-под завалов только что достали тело женщины… Рядом с телом женщины также обнаружено тело младенца. Жертв атаки уже семь»,

– написал Кипер.

Напомним, утром корреспонденту «Одесской жизни» удалось пообщаться с одесситкой Сарой, которая рассказала, что ждет результатов поиска своих родственников – молодой мамы и ее трехмесячного сына.

Также местные Телеграм-каналы писали о «парне в одеяле» – муже этой женщины, который весь день ждал, когда из разрушенного дома достанут его жену с маленьким ребенком.

Одесская семья надеялась на чудо… Но, как видим, не случилось…

Поисковая операция продолжается. Все соответствующие службы работают. А «Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Напомним, утром из-под завалов дома в Одессе достали тело трехлетнего ребенка.

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