Чуда не случилось: российские убийцы лишили жизни мать с младенцем (видео)

Чем дольше продолжаются поисково-спасательные работы в Одессе на месте прилета дрона русских террористов в жилую многоэтажку, тем больше открывается страшных подробностей: несколько минут назад из-под завалов извлекли тело женщины и грудного младенца. Погибших уже семеро.
Таким образом, число жертв российской атаки увеличилось до семи человек, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
«Из-под завалов только что достали тело женщины… Рядом с телом женщины также обнаружено тело младенца. Жертв атаки уже семь»,
– написал Кипер.
Напомним, утром корреспонденту «Одесской жизни» удалось пообщаться с одесситкой Сарой, которая рассказала, что ждет результатов поиска своих родственников – молодой мамы и ее трехмесячного сына.
Также местные Телеграм-каналы писали о «парне в одеяле» – муже этой женщины, который весь день ждал, когда из разрушенного дома достанут его жену с маленьким ребенком.
Одесская семья надеялась на чудо… Но, как видим, не случилось…
Поисковая операция продолжается. Все соответствующие службы работают. А «Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.
Напомним, утром из-под завалов дома в Одессе достали тело трехлетнего ребенка.
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