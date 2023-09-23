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Одесситы могут не ждать «камышовый» трамвай – сегодня он не ходит

Одесситы могут не ждать «камышовый» трамвай – сегодня он не ходит

Сегодня, в субботу, 23 сентября 2023 года, из-за масштабного отключения света в Одессе не вышел на маршрут трамвай №20 («камышовый» трамвай), курсирующий по маршруту: Херсонский сквер – Хаджибеевский лиман.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь» со ссылкой на департамент городского хозяйства горсовета.

Как стало известно, трамвай №20 на сегодня заменяет автобус:

  • начало работы в 06:10;
  • конец работы в 22:02;
  • последняя отправка от Херсонского сквера в 21:04;
  • интервал движения 40 минут.

Напомним, в связи с подготовкой Одесской ТЭЦ к осенне-зимнему периоду сегодня в трех районах Одессы, Приморском, Хаджибейском и Пересыпском, весь день не будет света. Возобновить электроснабжение обещают после 18:00 часов.

Как сообщалось, 18 сентября в городском электротранспорте Одессы была запущена новая услуга: теперь одесситы могут приобрести проездные билеты на городской транспорт через QR-код.

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Фото traffic.od.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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