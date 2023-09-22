Завтра, 23 сентября, в трех районах Одессы на весь день отключат свет: адреса

В субботу, 23 сентября, в трех районах Одессы с 05:00 до 18:00 не будет света. Это связано с подготовкой Одесской ТЭЦ к осенне-зимнему периоду.

Об этом сообщают в ДТЭК «Одесские электросети».

Плановое отключение света произойдет по требованию Одесской ТЭЦ, поскольку на ней будут проводиться ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

В сообщении говорится, что плановое отключение коснется частично Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов города.

Также в ДТЭК сообщили, что компания обеспечит светом от резервных электролиний объекты критической инфраструктуры и клиентов, где это технически возможно.

В ДТЭК «Одесские электросети» предоставили список адресов, где завтра не будет света:

Центральный РЭС:

2-й Западный пер. 2, 226;

3-й Западный пер.8, 10, 12, 255;

4-й Западный пер. 11, 13, 15;

Асташкина ул. 21;

Базарная ул. 91, 93, 95, 120, 120/3;

Балковская ул. 1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/22, 7А, 8, 9, 10, 12Г, 14А, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 32А, 36/1, 36/4, 36/5, 38, 40;

Богдана Хмельницкого ул. 1, 1/3, 1А, 3, 18;

Болгарская ул. 1;

Бунина ул. 2, 2/16, 2/3, 5, 7, 8, 19, 21;

Ватутина ул.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25 , 26, 28, 30, 32, 34, 36;

Большая Арнаутская ул. 2б;

Военный Спуск 1, 3, 6, 8, 14, 18;

Вице-адмирала Жукова пер. 2/6, 3/7, 4/23;

Военный спуск. 3, 5/1, 6, 12, 13;

Воронцовский пер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Генерала Ватутина ул. 4, 10/15, 17, 19, 21/12;

Гоголя вул. 4, 5/27, 6, 6/14, 9/28, 19/9;

Греческая вул. 5, 7, 11, 12, 14, 15, 15/7, 20, 22, 24;

Дворянская вул. 6, 7, 8, 12, 13, 13/15, 15, 15А, 15Б, 16, 16/31, 18, 20, 20/3, 21, 21/4, 22, 22/23, 25, 28, 30, 30/8, 31, 31/4, 33;

Деволановский спуск 1, 12, 1/17;

Дерибасовская ул. 1, 3, 5, 5/4, 9, 9, кв.12, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 19/5;

Дегтярная ул.3, 6, 8, 10;

Елисаветинская ул. 1, 2, 3, 6, 7, 7А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 21А;

Жукова Вице-адмирала пер. 2, 4;

Канатная ул. 7, 9, 9/3, 10, 11, 11/9, 13, 13/1, 15, 16, 17, 17/20, 19, 19/21, 21;

Карантинный спуск1;

Екатерининская ул. 1, 2, 4, 5, 5/8, 6, 7, 8/10, 9, 9/15, 17;

Екатерининская пл. 1, 3, 4А, 5, 6, 6/8, 7, 8, 9;

Качинского Леха ул. 3, 4, 4А, 5, 7;

Конная ул. 2/4, 6, 6/7, 8/10, 12, 14;

Книжный пер. 17;

Княжеская ул. 2, 3, 3/5, 4, 5, 6, 9, 10, 11;

Коблевская ул. 1, 2, 2/4, 3, 5, 6, 7, 7/9, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

Кузнечная ул. 29, 31, 33, 40;

Комитетская ул. 1, 3А, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19;

Кузнечная ул., 55а;

Ланжероновская ул. 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 24, 24/19, 24А;

Ланжероновский спуск 2;

Ломанный пер. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Ляпунова пер. 3, 4, 6, 7, 7/9, 8, 9, 12, 12/1;

Мясоедовская ул. 1, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34/36, 35, 37, 38, 45;

Малая Арнаутская ул. 82, 84, 86;

Маланова пер. 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/12;

Манежная ул. 2, 16, 16/10, 18, 18/1, 18/31, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 22, 22/35, 26, 26/ 3, 28, 30, 32, 32/30, 34, 34/5, 36, 36/14, 38;

Маразлиевская ул. 10/1, 16/24, 20, 22, 24, 24/12, 26, 26/17, 28, 30, 30/15;

Маринеско спуск 6, 6/8, 8, 10, 14, 16, 18;

Мариинская ул. 6;

Матросский спуск 3, 4, 4/6, 5, 6, 7, 8, 9, 9/15, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18;</li >

Маяковского пер.3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1;

Мечникова ул. 22, 24, 26, 26/5, 28, 30, 51, 106, 108, 110, 112, 114, 116;

Николая Воронова ул. 9А;

Николая Гоголя ул.4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 23;

Митракова пер. 1А, 1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 9Г, 10, 11, 13;

Мясоедовская ул. 4, 6/42, 8/26, 23, 29, 34/36, 35, 37/80;

Нахимова пер. 3;

Некрасова пер. 1, 2, 3, 4, 4/3а, 5, 6, 6/11, 7, 8, 8/10-14, 10;

Нежинская ул. 11, 12, 12/14, 13, 15, 16, 16/33, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/1, 30/ 8, 31, 32, 32/20, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 49/3, 51, 51/4, 53, 55;

Новосельского ул.1, 1/7, 2, 8, 8/1, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 19а, 19В, 20, 21, 22, 23, 24, 24/4 , 25, 27, 28, 28/17, 30, 32, 32/128, 32/52, 38, 40, 40/27, 42, 44, 64, 64А, 64Б, 65, 66, 67, 68, 6 /1,68/2, 70, 72, 78, 80;

Александра Стурдзи пер. 6, 8;

Александровский просп. 34;

Ольгиевская ул. 2, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 31, 33, 37;

Ольгиевский спуск 2, 3, 5, 7, 8А, 9, 10;

Пантелеймоновская ул. 72, 74, 99, 101, 128;

Пастера ул. 1/3, 2, 4, 8, 10, 10/9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 18/14, 19, 21, 22, 23, 23/13 а, 23А, 24, 25 , 26, 28, 30, 32, 32/22, 34, 36, 38, 38/11а, 40, 42, 44, 44а, 46, 46а, 46-а, 48, 48А, 50, 52, 54 , 58, 60, 62, 64;

Пишоновская ул. 12/1;

Польская ул., 3/2, 4/1

Польский спуск. 1, 3, 5, 6а, 7, 7/54, 9;

Преображенская ул. 2, 2а, 4, 6, 9А, 11, 11/31, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 30, 30/12, 32, 94;

Приморская ул. 1, 5А, 5б, 5, 14, 51, 53, 55, 57;

Приморский Бульв. 1, 2, 10

Прохоровская ул. 1/3, 2, 2/4, 3, 3/5, 3А, 3Б, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г, 7;

Пушкинская ул. 2, 6, 6/1, 7, 7/2, 8, 8/13, 12, 12/6, 13, 13/1, 16, 16/8;

Ришельевская ул. 4, 7, 7 кв.2;

Сабанеев Мост ул. 1, 3, 5/7

Сабанский пер. 1, 2-4, 3;

Садиковская ул. 31;

Садовая ул. 2, 5, 5А, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;

Садовый пер. 7, 7Е;

Серединский Сквер¦ул. 3, 3А

Средняя ул. 1;

Сеченова ул.3, 7, 9;

Сеченова пер. 5/7, 7, 9;

Скидановская ул. 3, 4, 5, 7, 7/11, 7-11, 8;

Соборная площадь 2, 4, 6;

Софиевская ул. 1, 2Б, 3, 3/33, 4, 4/6, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 8/24, 9, 10, 10/6, 11, 13, 13/6, 14, 34;

Старопортофранковская ул. 12, 12/67, 21, 25, 28, 31, 33, 35, 39, 41, 44, 44А, 46, 46А, 81А, 133, 135, 135/1;

Старорозничная ул. 16/18, 20, 28, 35, 37;

Тираспольская ул. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 35;

Торговая ул. 17, 20, 28;

Успенская ул. 76, 78, 80, 113, 115/115, 115/117, 125;

Чайковский переулок 4, 4/1, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15/17, 16, 18, 19;

Щепной пер.3, 4, 9;

Юрия Олеши ул. 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 8, 8/8, 10, 10 кв.126а, 10/117, 10/92, 11, 11/9, 13, 13/8;</li >

Северный РЭС:

2-й Известковый пер. 3, 4/6;

2-й Полевой пер. 5;

3-й Известковый пер. 1, 1А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 23;

3-й Ступенчатый пер.

4-й Ступенчатый пер.1, 29, 30, 30А, 31, 32;

7-й Наявный пер. 4А, 5, 5А;

Академика Воробьева ул. 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 48А;

Андреевского ул. 8, 16;

Известковая ул. 45, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 69, 69А, 71, 73, 75, 77, 81;

Известочный поселок ул. 17, 22, 28, 32А, 34, 34А, 38, 40, 42, 44;

Ветрогоновая ул. 32, 32А, 33, 33А, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44;

Владимира Винниченко ул. 5, 5А, 6, 7, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31;

Горина ул. 24, 26, 27, 29, 29А, 29Б, 31, 33А, 33Б, 33В, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41А, 41Б;

Дальневосточная ул. 20, 21, 21А, 22, 22А, 22А корп.1, 23А, 23Б, 25, 26, 27, 27Б, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31Б, 32, 35А , 35Б, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 41А, 41В, 42, 43, 44, 46, 47А, 47Б, 48, 49, 50, 51, 55, 53 , 55, 56, 57, 57А, 58, 60А, 60Б;

Ивана Мазепы ул. 7, 9, 11;

Краснослободской пер. 1, 3, 4, 5, 5/1, 5А, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14;

Крылова ул.20, 20/1, 22, 22/1, 22А, 23, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 25А, 25А корп.1, 26, 26А, 27, 28, 30, 32, 32Б, 34, 36, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48А, 50, 50А, 52, 52А;

Левадная ул., 11;

Ломоносовая ул. 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18Б, 19, 20, 21, 21А, 21Б, 24, 24А, 25, 25А, 25Б, 26, 27, 29А, 29Б, 30, 31, 32, 32А, 33А, 33Б, 34, 35, 36А, 36Б, 37, 37А, 38 40Б, 41, 42, 42А, 44, 45, 45Б, 47А, 47Б, 48А, 48Б, 49А, 49Б, 50, 50А, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55Б, 45 56, 56А, 56Б, 56В, 58А, 58Б;

Материальный пер.1А, 5, 8, 9, 11, 11Б, 12;

Матюшенко ул. 3, 4, 5А, 5Б, 6, 6Б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 21А, 22;

Мациевской ул. 41, 41А, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 60А;

Николая Плигуна пер. 5;

Молодежи пл. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17А, 19, 21;

Нерубайская ул. 29, 32, 33, 34, 34А, 36, 36А, 40, 42, 42А;

Никитина ул. , 85, 87;

Одария ул. 7, 16, 18, 20, 24;

Ат.Чепиги ул. 54;

Атамана Чепиги ул.3, 5, 7, 9А, 9Б, 11, 13, 15;

Петра Ивахненко ул. 4;

Праведников мира ул. 2, 2А, 3/5, 4, 6, 8, 10, 10/2, 14, 21, 23, 50/1, 52;

Приморская ул. 59;

Салтыкова-Щедрина ул. 1, 5, 5Б;

Сашка Хорошенко ул. 7Б, 9, 11, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 18, 20, 20А, 21, 22, 23А, 24А, 24Б;

Слободская ул. 30, 30А, 33, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57, 60, 62, 62Б, 64, 65, 65А, 66, 68;

Слободской спуск 18, 18И, 19, 30;

Стельмаха ул. 46, 47, 48, 49;

Сходчатый пер. 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5А, 5Б, 7, 7Б, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 11, 11/1, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 21/2, 23, 25, 27;

Училищная ул. 2, 4, 6;

Черн. Казачество ул. 22;

Ширшевая ул. 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 19Б, 21, 23;

Ширяевский пер. 4, 12, 14, 16А, 16Б, 18, 20, 22, 26;

Щеголева ул. 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8;

Яши Гордиенко ул. 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 24Б, 25/27, 26, 28, 29, 30, 3;

Черноморского казачества ул. 56, 58, 71, 73, 75, 79/81, 83, 85, 87, 89, 91, 93.

Раньше мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую ​​услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по этой ссылке.