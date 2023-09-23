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Одесити можуть не чекати на «очеретовий» трамвай – сьогодні він не ходить

Одесити можуть не чекати на «очеретовий» трамвай – сьогодні він не ходить

Сьогодні, у суботу, 23 вересня 2023 року, через масштабне відключення світла в Одесі не вийшов на маршрут трамвай №20 («очеретовий» трамвай), що курсує маршрутом: Херсонський сквер – Хаджибеївський лиман.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на департамент міського господарства міськради.

Як стало відомо, трамвай №20 на сьогодні замінює автобус:

  • початок роботи о 06:10;
  • кінець роботи о 22:02;
  • останнє відправлення від Херсонського скверу о 21:04;
  • інтервал руху 40 хвилин.

Нагадаємо, у зв’язку з підготовкою Одеської ТЕЦ до осінньо-зимового періоду сьогодні у трьох районах Одеси, Приморському, Хаджибейському та Пересипському, весь день не буде світла. Відновити електропостачання обіцяють після 18:00 години.

Як повідомлялося, 18 вересня в міському електротранспорті Одеси було запущено нову послугу: тепер одесити можуть придбати проїзні квитки на міський транспорт через QR-код.

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Фото traffic.od.ua

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