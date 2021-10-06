Мэр Одессы назвал дату, когда в городе включат тепло

Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что предварительно в этом году отопительный сезон в Одессе планируется начать 1 ноября 2021 года.

Отопительный сезон в Одессе начнется 1 ноября

Геннадий Труханов пояснил, что традиционно отопительный сезон стартует в Одессе осенью, когда среднесуточная температура наружного воздуха не превышает 8 градусов тепла и эти показатели сохраняются в течение трех суток подряд. Сейчас среднесуточная температура в Одессе и регионе выше.

Ориентировочный старт отопительного сезона — 1 ноября 2021 года.

Одесса к отопительному сезону готова

Мэр Одессы заявил также, что город к отопительному сезону готов. По состоянию на 5 октября все 144 котельные, которые находятся на балансе КП «ТГО», подготовленные на 100%. Выполнено гидравлические опрессовки всех тепловых сетей. Персонал предприятия ведет процесс выявления неисправностей, уточнение мест, объемов повреждений и ремонт на выявленных местах. Всего выявлено 757 повреждений тепловых сетей, устранено — 689, в работе — 68.

Также Геннадий Труханов отметил, что КП «ТГО» заканчивает работы по переключению некоторых домов, находящихся на сетях различных ведомственных организаций, а именно:

— абонентов котельных «ХОЛОДМАШ» на тепловые сети «Одесская ТЭЦ», что сделает жителей домов независимыми от сторонних поставщиков тепловой энергии;

— реконструкция участка тепловой сети по ул. Краснова, от ул. Транспортной до ул. Артиллерийской для подключения четырех жилых домов (ул. Артиллерийская, 2/1; 2/10; 2/3; 2/2) и детского дошкольного учреждения № 271 на районную котельную «Шампанский переулок».

В городе проводится работа по переводу социальных объектов из угольных котельных на газовые. Примером является школа № 41 на улице Мичурина, где установлена ​​новая газовая котельная.

Руководитель города рассказал об этом 5 октября во время заседания коллегии Одесской областной администрации. На коллегии обсуждалась подготовка объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства и социально-культурной сферы Одесской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

Договор с газовщиками подписан

Также во время доклада мэр Одессы рассказал, что 15 сентября 2021 решением Одесского городского совета дано согласие КП «Теплоснабжение города Одессы» на заключение договора поставки природного газа с ООО «газоснабжающей компании« Нафтогаз Трейдинг ». КП «ТГО» был направлен договор для подписания в ООО «газоснабжающей компании« Нафтогаз Трейдинг ». Сейчас договор уже подписан.

Теплоснабжению города Одессы выделили 240 миллионов

Кроме того, 29 сентября Одесским городским советом выделено финансирование для КП «Теплоснабжение города Одессы» в размере 240 млн грн для закупки газа, оплаты за потребление электрической энергии и начала отопительного сезона.

1 октября в Одесской областной государственной администрации состоялось заседание территориальной комиссии по вопросам согласования задолженности по разнице в тарифах с участием представителей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Комиссия постановила утвердить для КП «ТГО» объем задолженности госбюджета перед предприятием за период с 2016 года по 2021 году (пять месяцев текущего года) в размере 548 млн грн. На следующей неделе этот вопрос выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины.

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