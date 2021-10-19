Раньше ноября отопление вряд ли появится в жилищах одесситов. Зато когда его включат, платить за тепло, скорее всего, придется больше.

Вопрос с отоплением сегодня обсуждался на аппаратном совещании в Одесском городском совете.

Когда включат отопление в городе Одесса?

Директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) Анна Позднякова рассказала, что город к отопительному сезону готов и как только среднесуточная температура не превысит 8 градусов тепла в течении трех дней подряд, в городе стартует отопительный сезон.

Но наступит это не раньше ноября, если верить прогнозам синоптиков, которые спрогнозировали довольно теплый октябрь на всем его протяжении.

В Одессе может подорожать отопление

Но радость одесситов от включения отопления может испортить рост его стоимости. Пока что коммунальщики из «Теплоснабжения города Одессы» предлагают поднять цену в примерно в 1,5 раза. Если сейчас одесситы платят предприятию из расчёта стоимости одной гигакалории тепла в 1299 грн, то с началом отопительного сезона ее стоимость в ТГО планируют поднять до 2000 грн.

Необходимость увеличить тарифы на предприятии объяснили ростом цены на природный газ. Решение поднимать или нет для одесситов стоимость отопления должны решить на своей сессии депутаты городского совета. Ближайшая намечена на 3 ноября.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о прогнозе мэра Одессы Геннадия Труханова, когда в городе включат отопление.

Еще новости Одессы на тему отопления: