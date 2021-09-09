Вода, газ, отопление, свет: кого отключат за неуплату?

Накануне отопительного сезона власти решили отменить поблажки для должников, введенные в прошлом году в связи с карантинными ограничениями. Какие коммунальные сюрпризы ожидают одесситов, выясняла «Одесская жизнь».

На днях вступили в силу изменения в Закон №530-IХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Если будем в красной зоне

Закон №530-IХ был принят 17 марта 2020 года — перед началом локдауна. Согласно документу, в период действия карантина и 30 дней после него поставщикам коммунальных услуг запрещалось начислять пеню и штрафы за задолженности, а также прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг.

Новая редакция закона распространяет это условие только на регионы, в которых будет объявлен красный уровень эпидемиологической опасности. На сегодняшний день таких областей в Украине нет. Соответственно поставщики получили право отключать потребителей от услуг через 30 дней после того, как регион выйдет из красной зоны.

После оплаты всех задолженностей за подключение «отрезанной» услуги абонентам придется заплатить отдельно. Стоить это может от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

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Нормы начисления субсидий сократили

Также Кабмин отменил карантинные нормы субсидий. Теперь надбавка в 50% на социальную норму, в рамках которой рассчитывается максимальный размер субсидии, не действует. Но при этом обязанность платить за коммуналку 20% от дохода остается.

В новом отопительном сезоне будут действовать следующие социальные нормы потребления.

ПО ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ (учитывается при оплате тарифа за содержание жилья и отопление): 13,65 м2 на человека плюс 35,22 м2 на семью.

ПО ГАЗУ: на отопление — 4 куба на 1 м2 отапливаемой площади, на газовую плиту — 3,3 куба на человека в месяц, на газовую плиту в случае отсутствия горячего водоснабжения — 5,4 куба на человека, на газовую плиту и водонагреватель — 10,5 куба на человека.

ПО ХОЛОДНОЙ ВОДЕ: 2 куба на человека, по горячей — 1,6 куба. По водоотводу — 3,6 куба на человека.

ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: 70 киловатт на получателя субсидии плюс дополнительно по 30 киловатт на каждого члена семьи, но не более 190 киловатт в месяц. В домах, где отсутствует централизованное снабжение горячей водой: 100 киловатт на субсидианта плюс 30 киловатт на каждого члена семьи, но не больше 220 киловатт в месяц. Если установлено электро­отопление: 30 киловатт на квадратный метр отапливаемой площади.

ПО ОТОПЛЕНИЮ: 0,0383 гигакалории на 1 м2 отапливаемой площади.

ПО ВЫВОЗУ МУСОРА: 0,4167 куба на человека.

Могут ли отобрать жилье за долги?

Сейчас долги населения за коммуналку составляют около 70 миллиардов гривен. И некоторых злостных неплательщиков пугают выселением из жилья. Правда, для этого должно быть решение суда.

— Принудительное взыскание долга за жилищно-коммунальные услуги после вступления в законную силу соответствующего решения суда осуществляет государственный или частный исполнитель согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве», — пояснили на официальном сайте Министерства юстиции. — Взыскание задолженности происходит в первую очередь за счет наличных денежных средств должника, денежных средств на счетах должника в банках, а также других ценностей. Если средств и ценностей нет, тогда дело доходит до недвижимого имущества. Взыскание жилого дома или квартиры, где фактически проживает должник, происходит в последнюю очередь.

По информации ведомства, за долги на сумму до 20 минимальных зарплат единственное жилье отобрать не могут. На сегодня эта сумма составляет 120 тысяч гривен, а с 1 декабря — вырастет до 130 тысяч.

— Но если другого имущества у должника нет, судебный исполнитель имеет право наложить на единственное жилье такого должника арест и в дальнейшем его реализовать, — предупредили

в Минюсте.

Так что до накопления таких долгов лучше дело не доводить.

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