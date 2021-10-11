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Тепло будем получать по-новому: что изменилось?

Тепло будем получать по-новому: что изменилось?

Кабинет Министров утвердил новую форму индивидуального договора по услугам поставки тепловой энергии, горячей воды и обслуживанию внутридомовых сетей.

Тарифы на тепло, сроки оплаты и аванс

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На такие типовые договоры должны перейти все жильцы многоквартирных домов. Если потребители их не заключат лично, поставщик просто может выставить документ на своем официальном сайте. И будет считаться, что потребители автоматически к договору присоединяются.

Согласно документу, замена, ремонт и обслуживание счетчиков (включая домовые) будут проводиться за счет потребителей. Меняется также начисление платы за отопление. Тариф включает плату за производство, транспортировку и поставку тепловой энергии. Сюда же входит абонентская плата и плата за техническое обслуживание внутридомовых сетей.

Оплачивать счета нужно не позднее последнего дня месяца, следующего за расчетным. Предусмотрены и авансы – но только по желанию клиента. А если потребитель не укажет, за какой срок он платит, поставщик может зачислить уплаченную сумму в счет старых долгов (при их наличии).

тариф на отопление

Минимум прав и максимум обязанностей

Права потребителей в новом договоре весьма условны. Клиенты могут бесплатно получать информацию о тарифе. А если услуга не предоставлялась или к ее качеству есть вопросы – требовать перерасчета. Но это еще не значит, что его произведут. Поставщик, к примеру, будет освобожден от ответственности, если докажет, что на стыке внутридомовых и инженерных систем была предоставлена услуга соответствующего качества. Другими словами, если батареи зимой будут холодными, поставщик попросту может списать это на «потери». Если его вину все же докажут, могут оштрафовать за некачественные услуги – 0,01% от среднесуточного тарифа. Но почему-то – только за прошлый отопительный сезон.

Зато обязанности потребителей весьма обширны. В том числе – своевременная оплата услуги и требование пускать в дом проверяющих. К тому же, даже если вашу квартиру от теплоснабжения отключат, вы будете обязаны возмещать часть затрат на отопление мест общего пользования.

При этом за неоплату услуг или оплату не в полном объеме поставщик получает право ограничить или вообще прекратить предоставление услуги. А штраф за несвоевременные платежи составит 0,01% от среднесуточной стоимости услуги за каждый день просрочки.

 Вероника Полищук

Ранее мы писали: Вода, газ, отопление, свет: кого отключат за неуплату?

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