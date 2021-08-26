Новости Одессы и Одесской области

Тепловой удар: тариф на отопление в Одессе могут увеличить

Тепловой удар: тариф на отопление в Одессе могут увеличить

Перспектива очередного подорожания услуг теплоснабжения была озвучена на заседании муниципальной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству.

Новый отопительный сезон — новые сюрпризы для одесситов. Этой осенью стоимость отопления может повыситься на 18%.

На сегодняшний день тариф на тепло для одесситов составляет 1814 гривен за гигакалорию. А в новом отопительном сезоне, по словам главы департамента городского хозяйства Натальи Мостовских, его стоимость может подскочить до 2150 гривен за гигакалорию.

Поводом для подорожания тепловики называют рост европейских цен на газ: за этот год они увеличились почти в пять раз, а в середине августа достигли невиданных до сих пор 565 долларов за тысячу кубометров. Причин для этого множество: холодные весна и начало лета, истощение запасов крупнейшего месторождения в Нидерландах, ограничение «Газпромом» поставок через Украину, а также — рост цен на почти все виды сырья в результате мирового экономического коронакризиса.

Вместе с тем предприятие «Теплоснабжение города Одессы» («ТГО») на сегодняшний день «теряет» порядка 25% вырабатываемого тепла. Примерно половина теплопотерь приходится на теплотрассы, остальное — впустую растрачивается в котельных. При этом «ТГО» уже много лет практически не вкладывает денег в модернизацию сетей. Хотя в этом году «Теплоснабжению города Одессы» на эти цели горсовет выделил 16 миллионов гривен. В то же время директор КП «ТГО» Анна Позднякова убеждена, что развивать систему можно будет только после разработки схемы теплоснабжения Одессы.

Пока что вопрос повышения тарифа на тепло окончательно не решен — он только обсуждается. Решение о подорожании ценников на теплоснабжение для одесситов должен принять исполком Одесского городского совета. А утвердить — 15 сентября на сессии горсовета.

Ранее мы рассказывали о том, как стоимость электричества по новым тарифам зависит от типа электросчетчика.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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