Коронавирус 27 октября: в Одесской области умер 21 человек, 1477 заразились

По состоянию на утро среды, 27 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировано 1 477 новых случая коронавируса, 21 больной скончался.

Об этом информирует Министерство охраны здоровья Украины.

Коронавирус в Одессе и Одесской области

В целом же на сегодняшний день с начала пандемии в Одесской области выявили 184 894 случаев COVID-19.

За сутки болезнь забрала 21 жизнь (всего с начала пандемии от коронавирусной болезни в регионе умерли 3 906 жителей региона); выздоровел 271 больной (всего COVID-19 успешно одолели 147 861 человек).

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 22 574 новых случая COVID-19, тогда как днем ранее их было 19 120.

Так, по официальным данным, на сегодня в стране с начала учета зарегистрировали 2 825 733 случаев заражения коронавирусом.

За сутки умерли 692 больных (всего с начала пандемии 65628); выздоровели 11 593 украинцев.

Напомним, что на утро вторника 26 октября 2021 года в Одесской области сообщалось о 1 605 новых случаях коронавируса и 37 смертях от этой болезни.

Где сделать привику от ковид в Одессе

Лучший способ как не заболеть коронавирусом, или избежать тяжелых осложнений в случае заражения — вакцинация. Сделать прививку от от ковид в Одессе можно таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

пл. Деревянко, 1, издательство “Черноморье”;

Международный аэропорт “Одесса”.

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