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Минздрав не исключает, что в 2022 году украинцев будут вакцинировать повторно

Минздрав не исключает, что в 2022 году украинцев будут вакцинировать повторно

Министерство охраны здоровья Украины планирует в следующем 2022-м году начать ревакцинацию населения от коронавируса.

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Как заявил в недавнем интервью главный санитарный врач страны Игорь Кузин, сейчас Минздрав не рассматривает вариант не рассматривает введение бустерной прививки (дополнительной дозы вакцины для усиления действия предыдущих – ред.) для всех категорий населения.

По словам Кузина, сейчас ведется работа над рекомендацией бустерной вакцинации для людей с хроническими заболеваниями, ослабляющими иммунитет. А вот массового введения бустера для других категорий населения не будет.

“Пока не рассматривается рекомендация о введении таким людям бустерной дозы. Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году”,

– пояснил главный санврач.

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Также Кузин отметил, что сейчас все свидетельствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает, даже после прививки.

“Пока что так. Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ”,

– добавил он.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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