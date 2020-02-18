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Новости Одессы и Одесской области

Одесситам предлагают платить за питание в школах безналом

Одесситам предлагают платить за питание в школах безналом

С 1 марта школьники в общеобразовательных учебных учреждениях Одессы начнут питаться по-новому.

Так,  перекусить детям предложат различными запеканками, к примеру, из картофеля, яблок, творога и макарон. Будут и горячие платные обеды. В меню – куриные фрикадельки, поджарка из мяса, бефстроганов, запеченные нагетсы, некоторые блюда грузинской кухни.

Цена завтрака – 10 гривен. Обед будет стоить 22 гривны.

Чтобы детям не пришлось носить с собой в школу деньги, для родителей откроют банковский счет. Желающим можно будет вносить туда оплату безналом ежемесячно. Деньги за пропущенные дни перекинут на следующий месяц.

Об этом рассказала директор гордепартамента образования Елена Буйневич, передает odessitua.com.

К слову, на сайте каждой школы будут публиковать полное меню и обновлять его каждый день.

А в учебных учреждениях вывесят список разрешенных продуктов, которые можно продавать учникам в буфетах. С теми, кто будет торговать запрещенными продуктами не из списка, например, мороженым или газировкой, обещают тут же разорвать договор о сотрудничестве.

Фото: imgclf.112.ua

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