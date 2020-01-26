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Новости Одессы и Одесской области

Одесситам предложат узнавать о блюдах из нового меню для учащихся на сайте каждой школы

Одесситам предложат узнавать о блюдах из нового меню для учащихся на сайте каждой школы

В Одессе разработали новое меню для школьников. Оно будет состоять из бесплатного перекуса и платных горячих обедов.

Так, после 1-2 уроков детям предложат перекусить запеканками из творога, яблок, картофеля, штруделями или шарлотками с чаем, компотом или киселем.

А если этого кому-то окажется недостаточно, то за отдельную плату можно будет заказать обед. Он будет стоить около 20 гривен.

Разрабатывать меню и следить за питанием будет специальный совет при каждой школе. Чтобы войти туда родителям, им нужно написать заявление на имя директора школы.

А увидеть, чем кормят их детей, родители смогут на сайте своей школы.

Об этом сообщает в facebook директор гордепартамента образования Елена Буйневич.

Там создадут специальный раздел. Каждый день в нем будет обновляться информация о меню. Кромет того, на сайте будут публиковать фотографии с школьной столовой – с приготовленными блюдами и пустыми тарелками, по которым будет видно, наравится ли учащимся то, что им готовят.

Фото: facebook Елены Буйневич, sochi.com

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