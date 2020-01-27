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Новости Одессы и Одесской области

Родителям одесских школьников рассказали, чем запрещено кормить детей в буфетах

Родителям одесских школьников рассказали, чем запрещено кормить детей в буфетах

Перечень того, что можно и нельзя продавать в школьных буфетах, четко определен государственными санитарными нормами. Родители школьников должны знать об этих нормах и обязательно сообщать о нарушениях.

Об этом напомнила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич на своей странице в Facebook.

Так, для профилактики пищевых отравлений и заболеваний желудочно-кишечного тракта категорически запрещается продажа в школьных пунктах питания таких продуктов и блюд:

  • кондитерские изделия с кремами
  • мороженое
  • яйца и мясо водоплавающей птицы
  • низкосортные мясные изделия (ниже I сорта)
  • студни
  • зельцы
  • форшмак
  • грибы
  • молоко-самоквас
  • сметана и фляжное молоко
  • сыр мягкий без термической обработки
  • консервы непромышленного изготовления
  • сладкие газированные напитки
  • нарезные салаты с майонезом, уксусом, сметаной.

Елена Буйневич подчеркнула, что если ребенок, родители или педагоги замечают продажу запрещенных продуктов, необходимо сообщить дежурному администратору или в департамент образования по телефону: 725-35-93.

При этом чиновница также разместила фото со списком того, что детям разрешено:

 

С государственными санитарными нормами для школ можно ознакомиться на сайте Верховной Рады по ссылке.

Напомним, в Одессе разработали новое меню для школьников, которое будут размещать на сайтах школ.

Фото: 112.ua

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