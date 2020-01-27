Родителям одесских школьников рассказали, чем запрещено кормить детей в буфетах

Перечень того, что можно и нельзя продавать в школьных буфетах, четко определен государственными санитарными нормами. Родители школьников должны знать об этих нормах и обязательно сообщать о нарушениях.

Об этом напомнила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич на своей странице в Facebook.

Так, для профилактики пищевых отравлений и заболеваний желудочно-кишечного тракта категорически запрещается продажа в школьных пунктах питания таких продуктов и блюд:

кондитерские изделия с кремами

мороженое

яйца и мясо водоплавающей птицы

низкосортные мясные изделия (ниже I сорта)

студни

зельцы

форшмак

грибы

молоко-самоквас

сметана и фляжное молоко

сыр мягкий без термической обработки

консервы непромышленного изготовления

сладкие газированные напитки

нарезные салаты с майонезом, уксусом, сметаной.

Елена Буйневич подчеркнула, что если ребенок, родители или педагоги замечают продажу запрещенных продуктов, необходимо сообщить дежурному администратору или в департамент образования по телефону: 725-35-93.

При этом чиновница также разместила фото со списком того, что детям разрешено:

С государственными санитарными нормами для школ можно ознакомиться на сайте Верховной Рады по ссылке.

Напомним, в Одессе разработали новое меню для школьников, которое будут размещать на сайтах школ.

Фото: 112.ua

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