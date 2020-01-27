Родителям одесских школьников рассказали, чем запрещено кормить детей в буфетах

Перечень того, что можно и нельзя продавать в школьных буфетах, четко определен государственными санитарными нормами. Родители школьников должны знать об этих нормах и обязательно сообщать о нарушениях.
Об этом напомнила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич на своей странице в Facebook.
Так, для профилактики пищевых отравлений и заболеваний желудочно-кишечного тракта категорически запрещается продажа в школьных пунктах питания таких продуктов и блюд:
- кондитерские изделия с кремами
- мороженое
- яйца и мясо водоплавающей птицы
- низкосортные мясные изделия (ниже I сорта)
- студни
- зельцы
- форшмак
- грибы
- молоко-самоквас
- сметана и фляжное молоко
- сыр мягкий без термической обработки
- консервы непромышленного изготовления
- сладкие газированные напитки
- нарезные салаты с майонезом, уксусом, сметаной.
Елена Буйневич подчеркнула, что если ребенок, родители или педагоги замечают продажу запрещенных продуктов, необходимо сообщить дежурному администратору или в департамент образования по телефону: 725-35-93.
При этом чиновница также разместила фото со списком того, что детям разрешено:
С государственными санитарными нормами для школ можно ознакомиться на сайте Верховной Рады по ссылке.
Напомним, в Одессе разработали новое меню для школьников, которое будут размещать на сайтах школ.
Фото: 112.ua
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