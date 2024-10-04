Очередные споры с переименованием Южного: в Верховной Раде внесли новый законопроект

Депутаты Верховной Рады предлагают внести изменения в название одного из городов Одесской области. Согласно проекту постановления, город Южный может получить новое название. Этот вопрос уже стал предметом обсуждения на разных уровнях власти. Об этом говорится в проекте постановления № 12092.
Проект № 12092 предусматривает переименование города Южный на Південне. Инициатива по этому поводу поступила от 35 народных депутатов. В начале 2024 года городской голова Южного обратился в комитет по вопросам местной власти с просьбой о переименовании. Однако городской совет Южного в то время не принял соответствующего решения по изменению названия.
Среди авторов этой инициативы депутаты, которые имеют отношение к Одесской области: Степан Чернявский, Александр Горенюк, Александр Ткаченко, Алексей Гончаренко и Анатолий Урбанский. Также комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти предложил альтернативное название для Южного — Порт-Анненталь.
Напомним, эпопея с переименованием города Южный тянется уже не первый месяц. Ранее он был переименован в «Порт-Аненталь», но впоследствии решение отменили.
В сентябре 2024, после очередной волны переименований, вопрос по Южному так и не решили и отложили на отдельное обсуждение.
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