Новости Одессы и Одесской области

Очередные споры с переименованием Южного: в Верховной Раде внесли новый законопроект

Очередные споры с переименованием Южного: в Верховной Раде внесли новый законопроект

Депутаты Верховной Рады предлагают внести изменения в название одного из городов Одесской области. Согласно проекту постановления, город Южный может получить новое название. Этот вопрос уже стал предметом обсуждения на разных уровнях власти. Об этом говорится в проекте постановления № 12092.

Проект № 12092 предусматривает переименование города Южный на Південне. Инициатива по этому поводу поступила от 35 народных депутатов. В начале 2024 года городской голова Южного обратился в комитет по вопросам местной власти с просьбой о переименовании. Однако городской совет Южного в то время не принял соответствующего решения по изменению названия.

Среди авторов этой инициативы депутаты, которые имеют отношение к Одесской области: Степан Чернявский, Александр Горенюк, Александр Ткаченко, Алексей Гончаренко и Анатолий Урбанский. Также комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти предложил альтернативное название для Южного — Порт-Анненталь.

Напомним, эпопея с переименованием города Южный тянется уже не первый месяц. Ранее он был переименован в «Порт-Аненталь», но впоследствии решение отменили.

В сентябре 2024, после очередной волны переименований, вопрос по Южному так и не решили и отложили на отдельное обсуждение.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua