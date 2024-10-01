В Черноморске запустили две солнечные электростанции

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Солнечные электростанции построили по механизму ЭСКО в 2024 году.

Первый проект — солнечная электростанция на очистных сооружениях водоканала, наиболее мощной ЭСКО-СЭС в Украине. Эта станция позволит заместить более 500 тысяч кВтч традиционной электроэнергии в год и снизит нагрузку на энергосистему.

Станция работает с июня 2024 года и в среднем генерирует около 40 тысяч кВтч чистой электроэнергии в месяц, что составляет 50% от месячной потребности водоканала.

Установленная система накопления энергии обеспечивает непрерывную работу технологического оборудования даже при обесточивании, ведь аккумуляторные батареи могут питать ЭСКО-объект в течение одного часа.

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Второй проект – сетевая солнечная электростанция мощностью 130 кВт на канализационной насосной станции, которая была запущена только в сентябре.

Ожидается, что эта станция сгенерирует около 160 тысяч кВтч для нужд водоканала, что позволит сэкономить 25% традиционной электроэнергии в год.

Справка ОЖ

Механизм энергосервиса — привлечение частных энергосервисных компаний (ЭСКО) к осуществлению энергоэффективных мероприятий на объектах государственной и коммунальной формы собственности, при котором вложенные частные инвестиции возвращаются за счет достигнутой экономии топливно-энергетических ресурсов на объекте.

Заказчик должен вернуть инвестиции компании только после того, как установлен факт достижения экономии, предусмотренной энергосервисным договором. Если в результате энергоэффективных мероприятий не удалось достичь экономии, энергосервисная компания не получает оплату от заказчика. ЭСКО полностью берет на себя ответственность за реализацию проекта с целью повышения энергоэффективности и связанные финансовые риски и технические риски.