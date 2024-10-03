Южный снова хотят переименовать: появилась новая версия названия

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит вопрос переименования города Южный в Одесской области. В этот раз депутаты будут голосовать за новое название города — Порт-Анненталь.
Соответствующий проект постановления опубликовали на официальном сайте ВРУ от 30 сентября.
Сначала Южный предлагали переименовать в Порт-Аненталь, но затем его сменили на название с удвоением буквы «н» — в Порт-Анненталь. Это решение стало следствием рекомендаций Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая подчеркнула, что новое название должно соответствовать стандартам украинского языка.
Как отметил народный депутат Украины Роман Лозинский, рассмотрение постановлений состоится уже на следующей неделе.
Кроме Южного, в перечень городов, подлежащих переименованию — попали Первомайск и Южноукраинск в Николаевской области.
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Напомним, 19 сентября Верховная рада приняла постановление об изменении названий 26 сел и поселков в Одесской области. В тот же день в очередной раз пытались переименовать город Южный, но не смогли и отложили вопрос для отдельной дискуссии.
Самое время заниматься переименованиями. Более важных дел сейчас нет. Вот переименовали бы вовремя Северодонецк, Лисичанск, Соледар, Бахмут, Авдеевку, Марьинку, Угледар — и горя бы не знали. А теперь в этих городах даже таблички с названиями улиц не снимешь.