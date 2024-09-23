Очередные переименования в Одесской области: названия изменили 26 сел и поселков

В Одесской области переименования коснулись населенных пунктов в семи районах, больше всего из которых произошло в Болградском и Раздельнянском районах.

Среди изменений оказался и город Южный. Ранее местный совет предлагал название «Южное» как альтернативу русифицированному, но этот вариант был отклонен. Сейчас город и еще пять населенных пунктов исключены из постановления, и Рада планирует провести отдельные дискуссии по их переименованию.

Напомним, это уже не первая попытка переименовать город Южный. Ранее он получил новое название «Порт-Аненталь», но впоследствии решение отменили.

Переименование в Одесской области

В общем, новый пакет переименований насчитывает 26 топонимов сел и поселков в семи районах Одесской области.

Березовский район

село Андриево-Ивановка на село Черново;

село Курисово на село Покровское;

поселок Петровка на поселок Буялык;

село Сухой Овраг на село Сухой Яр.

Белгород-Днестровский район

село Заря на село Камчик;

село Николаевка-Новороссийская на село Байрамча.

Болградский район

поселок Березино на поселок Соборное;

поселок Бородино на поселок Буджак;

село Малоярославец Первый на село Пограничное;

село Малоярославец Второй на село Ярославово;

село Новое Тарутино на село Новодолинское;

село Роща на село Новый Париж;

поселок Тарутино на поселок Бессарабское.

Измаильский район

село Первомайское на село Вишневое;

поселок Суворово на поселок Катлабуг.

Одесский район

село Гвардейское на село Змиенково;

село Первомайское на село Причерноморское.

Подольский район

село Ткаченко на село Орловское.

Раздельнянский район

село Андреево-Иваново на село Свитанок;

село Милиардовка на село Мильярдовка;

село Первомайское на село Болгарка;

село Первое Мая Захаровской поселковой территориальной громады на село Счастливое;

село Первое Мая Раздельнянской городской территориальной громады на село Молдованка;

село Первомайское на село Гуровское;

село Россияновка на село Казацкое;

село Старостино на село Староселье.

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