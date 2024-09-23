Очередные переименования в Одесской области: названия изменили 26 сел и поселков

В Одесской области произошло значительное переименование населенных пунктов: Верховная Рада приняла постановление об изменении названий 26 сел и поселков, что произошло 19 сентября. В рамках закона о деколонизации были переименованы в целом 300 населенных пунктов Украины. Об этом сообщается на сайте Верховной рады Украины.
В Одесской области переименования коснулись населенных пунктов в семи районах, больше всего из которых произошло в Болградском и Раздельнянском районах.
Среди изменений оказался и город Южный. Ранее местный совет предлагал название «Южное» как альтернативу русифицированному, но этот вариант был отклонен. Сейчас город и еще пять населенных пунктов исключены из постановления, и Рада планирует провести отдельные дискуссии по их переименованию.
Напомним, это уже не первая попытка переименовать город Южный. Ранее он получил новое название «Порт-Аненталь», но впоследствии решение отменили.
Переименование в Одесской области
В общем, новый пакет переименований насчитывает 26 топонимов сел и поселков в семи районах Одесской области.
Березовский район
- село Андриево-Ивановка на село Черново;
- село Курисово на село Покровское;
- поселок Петровка на поселок Буялык;
- село Сухой Овраг на село Сухой Яр.
Белгород-Днестровский район
- село Заря на село Камчик;
- село Николаевка-Новороссийская на село Байрамча.
Болградский район
- поселок Березино на поселок Соборное;
- поселок Бородино на поселок Буджак;
- село Малоярославец Первый на село Пограничное;
- село Малоярославец Второй на село Ярославово;
- село Новое Тарутино на село Новодолинское;
- село Роща на село Новый Париж;
- поселок Тарутино на поселок Бессарабское.
Измаильский район
- село Первомайское на село Вишневое;
- поселок Суворово на поселок Катлабуг.
Одесский район
- село Гвардейское на село Змиенково;
- село Первомайское на село Причерноморское.
Подольский район
- село Ткаченко на село Орловское.
Раздельнянский район
- село Андреево-Иваново на село Свитанок;
- село Милиардовка на село Мильярдовка;
- село Первомайское на село Болгарка;
- село Первое Мая Захаровской поселковой территориальной громады на село Счастливое;
- село Первое Мая Раздельнянской городской территориальной громады на село Молдованка;
- село Первомайское на село Гуровское;
- село Россияновка на село Казацкое;
- село Старостино на село Староселье.
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