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Очередные переименования в Одесской области: названия изменили 26 сел и поселков

Очередные переименования в Одесской области: названия изменили 26 сел и поселков

В Одесской области произошло значительное переименование населенных пунктов: Верховная Рада приняла постановление об изменении названий 26 сел и поселков, что произошло 19 сентября. В рамках закона о деколонизации были переименованы в целом 300 населенных пунктов Украины. Об этом сообщается на сайте Верховной рады Украины.

В Одесской области переименования коснулись населенных пунктов в семи районах, больше всего из которых произошло в Болградском и Раздельнянском районах.

Среди изменений оказался и город Южный. Ранее местный совет предлагал название «Южное» как альтернативу русифицированному, но этот вариант был отклонен. Сейчас город и еще пять населенных пунктов исключены из постановления, и Рада планирует провести отдельные дискуссии по их переименованию.

Напомним, это уже не первая попытка переименовать город Южный. Ранее он получил новое название «Порт-Аненталь», но впоследствии решение отменили.

Переименование в Одесской области

В общем, новый пакет переименований насчитывает 26 топонимов сел и поселков в семи районах Одесской области.

Березовский район

  • село Андриево-Ивановка на село Черново;
  • село Курисово на село Покровское;
  • поселок Петровка на поселок Буялык;
  • село Сухой Овраг на село Сухой Яр.

Белгород-Днестровский район

  • село Заря на село Камчик;
  • село Николаевка-Новороссийская на село Байрамча.

Болградский район

  • поселок Березино на поселок Соборное;
  • поселок Бородино на поселок Буджак;
  • село Малоярославец Первый на село Пограничное;
  • село Малоярославец Второй на село Ярославово;
  • село Новое Тарутино на село Новодолинское;
  • село Роща на село Новый Париж;
  • поселок Тарутино на поселок Бессарабское.

Измаильский район

  • село Первомайское на село Вишневое;
  • поселок Суворово на поселок Катлабуг.

Одесский район

  • село Гвардейское на село Змиенково;
  • село Первомайское на село Причерноморское.

Подольский район

  • село Ткаченко на село Орловское.

Раздельнянский район

  • село Андреево-Иваново на село Свитанок;
  • село Милиардовка на село Мильярдовка;
  • село Первомайское на село Болгарка;
  • село Первое Мая Захаровской поселковой территориальной громады на село Счастливое;
  • село Первое Мая Раздельнянской городской территориальной громады на село Молдованка;
  • село Первомайское на село Гуровское;
  • село Россияновка на село Казацкое;
  • село Старостино на село Староселье.

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