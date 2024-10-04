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Чергові спори з перейменуванням Южного: у Верховній Раді внесли новий законопроект

Чергові спори з перейменуванням Южного: у Верховній Раді внесли новий законопроект

Депутати Верховної Ради пропонують внести зміни у назву одного з міст Одеської області. Згідно з проєктом постанови, місто Южне може отримати нову назву. Це питання вже стало предметом обговорення на різних рівнях влади. Про це йдеться у проєкті постанови № 12092.

Проєкт № 12092 передбачає перейменування міста Южне на Південне. Ініціатива щодо цього надійшла від 35 народних депутатів. На початку 2024 року міський голова Южного звернувся до комітету з питань місцевої влади з проханням про перейменування. Однак міська рада Южного на той час не прийняла відповідного рішення щодо зміни назви.

Серед авторів цієї ініціативи депутати, які мають стосунок до Одеської області: Степан Чернявський, Олександр Горенюк, Олександр Ткаченко, Олексій Гончаренко та Анатолій Урбанський. Також комітет Верховної Ради з питань державної влади запропонував альтернативну назву для Южного – Порт-Анненталь.

Нагадаємо, епопея з перейменуванням міста Южне тягнеться вже не перший місяць. Раніше воно було перейменоване на «Порт-Аненталь», але згодом рішення скасували.

У вересні 2024, після чергової хвилі перейменувань, питання по Южному так і не вирішили і відклали на окреме обговорення.

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