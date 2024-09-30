Одесситы провели пикет против сноса памятников и переименования улиц

До того как сносить, надо спросить у одесситов, — протестующие

Организатор акции одесский журналист и общественный деятель Леонид Штекель заявил, что памятники и улицы, которые подпадают под деколонизацию, являются неотъемлемой частью истории Одессы. По его словам их снос равнозначен уничтожению городского культурного наследия:

«Я считаю, что те люди, которые указаны в списке сноса памятников и снятых с названий улиц, эти люди являются гордостью Одессы. Они те, кто создал сегодняшнюю Одессу, ее аромат, ее культуру, ее историю. И если мы сносим их памятники и названия улиц — мы убиваем Одессу».

Как утверждают протестующие, они уже направили свои петиции в ОВА и ЮНЕСКО.

Штекель также отметил свое категорическое неприятие сноса памятников выдающимся деятелям российской культуры, таким как Пушкин, Бабель, Высоцкий, и переименование улиц, названных в честь Бабеля, Паустовского, Ильфа и Петрова, Жванецкого. По его словам, в основном решения о таких изменениях принимаются без учета мнения общественности:

«Когда мы что-то сносим, нужно обязательно выслушать мнение города. Это чисто советская практика — за спиной людей переименовывать улицы. В Советском Союзе пять раз переименовывали нынешнюю улицу Преображенскую. Ну, это же просто жалость и жалость к отношению к действительности».

У протестующих комплекс неполноценности, — представитель ОВА

Член рабочей группы по вопросам деколонизации Одесской областной военной администрации Артем Карташов имеет противоположное мнение по вопросу сноса памятников и переименования улиц. Он отмечает, что для многих людей в Одессе выдающимися являются именно те, кто жил в Москве или России и прославлял российскую и советскую культуру, что является свидетельством определенного комплекса неполноценности:

«Так случилось, что для людей, которые сегодня выступают против переименования, «великими» являются те, кто жил в Москве, жил в России, всю жизнь посвятил российской или советской культуре, и только вспоминал где-то Одессу. Это признаки неполноценности, когда люди цепляются за тех, кто из метрополии вспомнил Одессу и что-то о ней написал».

Карташов также высказал свою позицию относительно литературных фигур, таких как Бабель и Пушкин, подчеркивая темные стороны их биографий:

«В их биографии есть такие пятна, кровавые или черные, которые не позволяют их оставить в публичном пространстве. Например, Бабель присоединился в 1937 году к борьбе с так называемыми врагами народа. Если говорить о Пушкине, то он был имперским пропагандистом. Да, он писал об Одессе, однако оставлять в публичном пространстве этого человека мы не можем, потому что сейчас для этого есть четкие критерии».

Карташов также подчеркнул, что деколонизация имеет целью не просто переименование, а восстановление исторической справедливости, заменив мифологизированные фигуры на тех, кто действительно сделал весомый вклад в развитие украинской культуры.

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