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Чергові перейменування в Одеській області: назви змінили 26 сіл та селищ

Чергові перейменування в Одеській області: назви змінили 26 сіл та селищ

В Одеській області відбулося значне перейменування населених пунктів: Верховна рада ухвалила постанову про зміну назв 26 сіл та селищ, що відбулося 19 вересня. В рамках закону про деколонізацію були переіменовані загалом 300 населених пунктів України. Про це повідомляється на сайті Верховної ради України.

В Одеській області перейменування торкнулися населених пунктів у семи районах, найбільше з яких відбулося в Болградському та Роздільнянському районах.

Серед змін опинилося і місто Южний. Раніше місцева рада пропонувала назву «Південне» як альтернативу русифікованій, але цей варіант був відхилений. Наразі місто та ще п’ять населених пунктів виключено з постанови, і Рада планує провести окремі дискусії щодо їхнього перейменування.

Нагадаємо, це вже не перша спроба перейменувати місто Южний. Раніше воно отримало нову назву «Порт-Аненталь», але згодом рішення скасували.

Перейменування в Одеській області

Загалом, новий пакет перейменувань налічує 26 топонімів сіл та селищ у семи районах Одеської області.

Березівський район

  • село Андрієво-Іванівка на село Чернове;
  • село Курісове на село Покровське;
  • селище Петрівка на селище Буялик;
  • село Сухий Овраг на село Сухий Яр.

Білгород-Дністровський район

  • село Зоря на село Камчик;
  • село Миколаївка-Новоросійська на село Байрамча.

Болградський район

  • селище Березине на селище Соборне;
  • селище Бородіно на селище Буджак;
  • село Малоярославець Перший на село Прикордонне;
  • село Малоярославець Другий на село Ярославове;
  • село Нове Тарутине на село Новодолинське;
  • село Роща на село Новий Париж;
  • селище Тарутине на селище Бессарабське.

Ізмаїльський район

  • село Першотравневе на село Вишневе;
  • селище Суворове на селище Катлабуг.

Одеський район

  • село Гвардійське на село Змієнкове;
  • село Першотравневе на село Причорноморське.

Подільський район

  • село Ткаченка на село Орлівське.

Роздільнянський район

  • село Андрієво-Іванове на село Світанок;
  • село Міліардівка на село Мільярдівка;
  • село Первомайське на село Болгарка;
  • село Перше Травня Захарівської селищної територіальної громади на село Щасливе;
  • село Перше Травня Роздільнянської міської територіальної громади на село Молдованка;
  • село Першотравневе на село Гурівське;
  • село Росіянівка на село Козацьке;
  • село Старостине на село Старосілля.

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