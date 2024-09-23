Чергові перейменування в Одеській області: назви змінили 26 сіл та селищ

В Одеській області відбулося значне перейменування населених пунктів: Верховна рада ухвалила постанову про зміну назв 26 сіл та селищ, що відбулося 19 вересня. В рамках закону про деколонізацію були переіменовані загалом 300 населених пунктів України. Про це повідомляється на сайті Верховної ради України.
В Одеській області перейменування торкнулися населених пунктів у семи районах, найбільше з яких відбулося в Болградському та Роздільнянському районах.
Серед змін опинилося і місто Южний. Раніше місцева рада пропонувала назву «Південне» як альтернативу русифікованій, але цей варіант був відхилений. Наразі місто та ще п’ять населених пунктів виключено з постанови, і Рада планує провести окремі дискусії щодо їхнього перейменування.
Нагадаємо, це вже не перша спроба перейменувати місто Южний. Раніше воно отримало нову назву «Порт-Аненталь», але згодом рішення скасували.
Перейменування в Одеській області
Загалом, новий пакет перейменувань налічує 26 топонімів сіл та селищ у семи районах Одеської області.
Березівський район
- село Андрієво-Іванівка на село Чернове;
- село Курісове на село Покровське;
- селище Петрівка на селище Буялик;
- село Сухий Овраг на село Сухий Яр.
Білгород-Дністровський район
- село Зоря на село Камчик;
- село Миколаївка-Новоросійська на село Байрамча.
Болградський район
- селище Березине на селище Соборне;
- селище Бородіно на селище Буджак;
- село Малоярославець Перший на село Прикордонне;
- село Малоярославець Другий на село Ярославове;
- село Нове Тарутине на село Новодолинське;
- село Роща на село Новий Париж;
- селище Тарутине на селище Бессарабське.
Ізмаїльський район
- село Першотравневе на село Вишневе;
- селище Суворове на селище Катлабуг.
Одеський район
- село Гвардійське на село Змієнкове;
- село Першотравневе на село Причорноморське.
Подільський район
- село Ткаченка на село Орлівське.
Роздільнянський район
- село Андрієво-Іванове на село Світанок;
- село Міліардівка на село Мільярдівка;
- село Первомайське на село Болгарка;
- село Перше Травня Захарівської селищної територіальної громади на село Щасливе;
- село Перше Травня Роздільнянської міської територіальної громади на село Молдованка;
- село Першотравневе на село Гурівське;
- село Росіянівка на село Козацьке;
- село Старостине на село Старосілля.
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