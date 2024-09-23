Чергові перейменування в Одеській області: назви змінили 26 сіл та селищ

В Одеській області перейменування торкнулися населених пунктів у семи районах, найбільше з яких відбулося в Болградському та Роздільнянському районах.

Серед змін опинилося і місто Южний. Раніше місцева рада пропонувала назву «Південне» як альтернативу русифікованій, але цей варіант був відхилений. Наразі місто та ще п’ять населених пунктів виключено з постанови, і Рада планує провести окремі дискусії щодо їхнього перейменування.

Нагадаємо, це вже не перша спроба перейменувати місто Южний. Раніше воно отримало нову назву «Порт-Аненталь», але згодом рішення скасували.

Перейменування в Одеській області

Загалом, новий пакет перейменувань налічує 26 топонімів сіл та селищ у семи районах Одеської області.

Березівський район

село Андрієво-Іванівка на село Чернове;

село Курісове на село Покровське;

селище Петрівка на селище Буялик;

село Сухий Овраг на село Сухий Яр.

Білгород-Дністровський район

село Зоря на село Камчик;

село Миколаївка-Новоросійська на село Байрамча.

Болградський район

селище Березине на селище Соборне;

селище Бородіно на селище Буджак;

село Малоярославець Перший на село Прикордонне;

село Малоярославець Другий на село Ярославове;

село Нове Тарутине на село Новодолинське;

село Роща на село Новий Париж;

селище Тарутине на селище Бессарабське.

Ізмаїльський район

село Першотравневе на село Вишневе;

селище Суворове на селище Катлабуг.

Одеський район

село Гвардійське на село Змієнкове;

село Першотравневе на село Причорноморське.

Подільський район

село Ткаченка на село Орлівське.

Роздільнянський район

село Андрієво-Іванове на село Світанок;

село Міліардівка на село Мільярдівка;

село Первомайське на село Болгарка;

село Перше Травня Захарівської селищної територіальної громади на село Щасливе;

село Перше Травня Роздільнянської міської територіальної громади на село Молдованка;

село Першотравневе на село Гурівське;

село Росіянівка на село Козацьке;

село Старостине на село Старосілля.

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