Обретенное лицо и «облом» педофила: главные субботние новости Одессы за 17 апреля

В субботу, 17 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных и интересных событиях.

Субботним утром возле одесского дома Руссова были замечены рабочие. Они восстановили на фасаде здания злосчастную скульптуру с бутылкой вместо лица.

Многострадальный одесский Деволановский спуск сегодня пребывает в стадии первого этапа капитального ремонта. Но увидеть этот этап можно лишь в начале спуска.

17 апреля в одесском парке Шевченко открыл свой новый сезон «Зеленый театр» и вместе с ним заработал музей современного искусства под открытым небом «Другая природа».

В Одессе на Таирова мужчина пытался увести девятилетнюю девочку практически на глазах у ее матери. Но девочка не растерялась и позвала маму, которая оказалась сотрудником полиции.

Факультеты двух одесских вузов попали в ТОП-100 лучших факультетов Украины. Первый рейтинг 100 лучших факультетов страны опубликовал журнал «Forbes Украина».

Фото: Телеграм-канал «Думская»