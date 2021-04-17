Фотофакт: «бутылкоголовая» статуя на одесском доме Руссова обретает новое «лицо»

Сегодня утром возле дома Руссова в центре Одессы были замечены рабочие. Они восстанавливают на фасаде злосчастную скульптуру с бутылкой вместо лица.

Фото с места событий опубликовал Телеграм-канал «Курс Одесса».

«Интересно, а что внутри у остальных скульптур? И чем теперь заменят бутылку?» – интересуются одесситы в соцсетях.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о печальной истории, которая произошла с одной из скульптур на доме Руссова. У новой скульптуры отвалилась часть лица. Этот печальный процесс обнажил бутылку, на которой, вероятно, и держалось это самое «лицо».

Инцидент вызвал шквал негодования одесситов, а пострадавший «ангел» моментально стал мишенью для сетевых «шутников».

Позже статую стыдливо прикрыли драпировкой.

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