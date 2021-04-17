Одесский Деволановский спуск: первый этап капремонта и здание после «гроха» (фото)

Одесская Канава, то есть, многострадальный наш Деволановский спуск, пребывает сегодня в стадии первого этапа капитального ремонта. По сути, увидеть этот этап можно только в начале спуска.

Долгожданный капитальный ремонт Канавы движется себе медленными темпами. Если вы захотите увидеть, как это происходит, то со стороны Еврейской у вас ничего не получится.

Ведущиеся работы, которые, кстати, идут и в выходные дни, вы увидите только с начала спуска со стороны Таможенной площади. Здесь стоит знак о запрете проезда, впрочем, как мы убедились, авто все равно проезжают, хотя активного движения здесь уже давно не наблюдалось.

Сегодняшняя активно ремонтирующаяся часть Деволановского спуска – это участок от Таможенной площади до Строгановского моста. Здесь ремонтируют сливной коллектор, «виновник» многих бед на Деволановском спуске. Заодно идет замена сетей электрических силовых кабелей.

В остальном же на Деволановском спуске все выглядит, как мы уже привыкли в последние годы: этакий ужастик с развалинами.

Побывали мы и у очередного обрушившегося в начале февраля сего года здания на Деволановском. По сути, «картинка» ничем не отличается от той, которую мы зафиксировали через две недели после «гроха»; разве что освобождена часть заваленного камнями спуска: здесь теперь можно пройти и проехать.

Обваленное здание по-прежнему выглядит угрожающе, новая лестница моста Коцебу «красуется» сломанными перилами, торчащими из нее штырями, уничтоженным фонарем.

Что же касается капитального ремонта, то в будущем нам обещают замену всех инженерных сетей, проходящих под Деволановским спуском. После работ по замене и обновлению коммуникаций отремонтируют дорожное покрытие, на проезжую часть нанесут разметку, установят дорожные знаки. Кроме того, благоустроят тротуары и капитально отремонтируют наружное освещение.

Срок завершения работ намечен на конец 2022 года.

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