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Одесский Деволановский спуск: первый этап капремонта и здание после «гроха» (фото)

Одесский Деволановский спуск: первый этап капремонта и здание после «гроха» (фото)

Одесская Канава, то есть, многострадальный наш Деволановский спуск, пребывает сегодня в стадии первого этапа капитального ремонта. По сути, увидеть этот этап можно только в начале спуска.

Долгожданный капитальный ремонт Канавы движется себе медленными темпами. Если вы захотите увидеть, как это происходит, то со стороны Еврейской у вас ничего не получится.

Ведущиеся работы, которые, кстати, идут и в выходные дни, вы увидите только с начала спуска со стороны Таможенной площади. Здесь стоит знак о запрете проезда, впрочем, как мы убедились, авто все равно проезжают, хотя активного движения здесь уже давно не наблюдалось.

Сегодняшняя активно ремонтирующаяся часть Деволановского спуска – это участок от Таможенной площади до Строгановского моста. Здесь ремонтируют сливной коллектор, «виновник» многих бед на Деволановском спуске. Заодно идет замена сетей электрических силовых кабелей.

В остальном же на Деволановском спуске все выглядит, как мы уже привыкли в последние годы: этакий ужастик с развалинами.

Деволановский спуск, начало ремонта
Деволановский спуск, начало ремонта2
Деволановский спуск, начало ремонта, развалины
Деволановский спуск, развалины2
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Деволановский спуск, начало ремонта, перерыто
Деволановский спуск, начало ремонта, перерыто2
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Побывали мы и у очередного обрушившегося в начале февраля сего года здания на Деволановском. По сути, «картинка» ничем не отличается от той, которую мы зафиксировали через две недели после «гроха»; разве что освобождена часть заваленного камнями спуска: здесь теперь можно пройти и проехать.

Деволановский спуск, начало ремонта, грохнувшее здание

Грохнувшее в феврале здание сегодня

Деволановский спуск, начало ремонта, обвал

Обваленное здание по-прежнему выглядит угрожающе, новая лестница моста Коцебу «красуется» сломанными перилами, торчащими из нее штырями, уничтоженным фонарем.

Деволановский спуск, начало ремонта, здание

Деволановский спуск, начало ремонта, лестница

Новая лестница, пострадавшая от гроха

Что же касается капитального ремонта, то в будущем нам обещают замену всех инженерных сетей, проходящих под Деволановским спуском. После работ по замене и обновлению коммуникаций отремонтируют дорожное покрытие, на проезжую часть нанесут разметку, установят дорожные знаки. Кроме того, благоустроят тротуары и капитально отремонтируют наружное освещение.

Срок завершения работ намечен на конец 2022 года.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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