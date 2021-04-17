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Факультеты двух вузов Одессы попали в сотню лучших в Украине

Факультеты двух вузов Одессы попали в сотню лучших в Украине

Факультеты двух одесских вузов попали в ТОП-100 лучших факультетов Украины. Первый рейтинг 100 лучших факультетов страны опубликовал журнал «Forbes Украина».

Список факультетов формировался по 10 самым популярным направлениям образования: право, социальные науки, гуманитарные науки, экономика, точные науки, естественные науки, медицина, компьютерные науки и IT, менеджмент и промышленность. В каждом из направлений выбрали по 10 лучших факультетов.

Так, в категории «Право» 8-е место занял факультет гражданской и хозяйственной юстиции Одесской юридической Академии.

А 9-е место в категории «Экономика» – за экономико-правовым факультетом Одесского национального университета им. Мечникова.

В целом в числе городов с лучшими факультетами оказались Киев (48), Львов (23), Харьков (19), Днепр (3), Черновцы (3), Сумы (1) и Ужгород (1).

Ранее Одесский национальный университет им. Мечникова попал в ТОП-5 рейтинга самых влиятельных вузов Украины.

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