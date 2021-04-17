Не на ту напал: в Одессе педофил предлагал 5 гривен дочке полицейской

Сегодня днем в Одессе на Таирова мужчина пытался увести девятилетнюю девочку практически на глазах у ее матери.

Как пишет «УСИ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девочка стояла у магазина на углу улиц Левитана и Академика Королева, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Он предложил ребенку 5 гривен и сказал «Пошли». Но девочка быстро среагировала и позвала маму, которая оказалась сотрудником полиции.

Полицейская задержала вероятного педофила до приезда патруля.

Мужчину, который приставал к девочке, доставили в Киевский райотдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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