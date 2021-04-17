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Одесский «Зеленый театр» открыл новый сезон (фоторепортаж, видео)

Одесский «Зеленый театр» открыл новый сезон (фоторепортаж, видео)

Сегодня, 17 апреля, в одесском парке Шевченко открыл свой новый сезон «Зеленый театр» и вместе с ним заработал музей современного искусства под открытым небом «Другая природа».

Напомним, в этом году «Зеленый театр» отмечает свое 85-летие. В честь особенной даты сюда привезли свои творения художники из Днепра, Харькова, Львова и Ивано-Франковска. Также представлены работы и одесских мастеров.

На открытии побывал и корреспондент «Одесской жизни» и подготовил фото- и видеорепортаж:

Зеленый театр, открытие сезона21
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Зеленый театр, открытие сезона14
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Зеленый театр, открытие сезона11
Зеленый театр, открытие сезона10
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Зеленый театр, открытие сезона8
Зеленый театр, открытие сезона7
Зеленый театр, открытие сезона6
Зеленый театр, открытие сезона5
Зеленый театр, открытие сезона4
Зеленый театр, открытие сезона3
Зеленый театр, открытие сезона2
Зеленый театр, открытие сезона

Ранее сообщалось, что одесский «Зеленый театр» открывает новый сезон в формате паркового пространства. По причине пребывания Одессы в «красной» зоне карантина все мероприятия, экскурсии и мастер-классы отменены, а фуд-корт будет работать только на вынос.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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