Одесский «Зеленый театр» открыл новый сезон (фоторепортаж, видео)

Сегодня, 17 апреля, в одесском парке Шевченко открыл свой новый сезон «Зеленый театр» и вместе с ним заработал музей современного искусства под открытым небом «Другая природа».

Напомним, в этом году «Зеленый театр» отмечает свое 85-летие. В честь особенной даты сюда привезли свои творения художники из Днепра, Харькова, Львова и Ивано-Франковска. Также представлены работы и одесских мастеров.

На открытии побывал и корреспондент «Одесской жизни» и подготовил фото- и видеорепортаж:

Ранее сообщалось, что одесский «Зеленый театр» открывает новый сезон в формате паркового пространства. По причине пребывания Одессы в «красной» зоне карантина все мероприятия, экскурсии и мастер-классы отменены, а фуд-корт будет работать только на вынос.