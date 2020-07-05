Новости Одессы за 4 июля: парад для президента, признание около танкера и открытие Музкомедии

В Одессу в субботу, 4 июля, приехал президент Украины Владимир Зеленский. Дату приезда держали в секрете. Были лишь инсайды в СМИ, но дни визита назывались лишь приблизительно.

В итоге Офис президента объявил о визите Зеленского, когда тот уже был в Одессе.

Он побывал на открытии стадиона в Южном, встречался с бизнесменами и съездил на пляж «Дельфин», где с декабря прошлого года в полузатонувшем состоянии лежит танкер Delfi.

Зеленский распорядился судно убрать до 20 июля и сделал неожиданное заявление.

«Сейчас то, что вот здесь, у людей в пляжный отпуск, мы с ноября показываем, честно говоря, что импотентная власть», – заявил президент.

Зеленский задержится в Одессе и на 5 июля. Сегодня будет парад в честь Дня Военно-морских сил Украины. Однако рядовым гражданам придется ограничиться онлайн-трансляцией действа. Объясняя это коронавирусом, зрителей на морской парад не зовут. Но корреспондент “Одесской жизни там все равно побывает, будет репортаж.

Но зато ждут зрителей в театре Музкомедии, и читателей в областной библиотеке, которые открылись после коронавируса.

И еще. Будьте осторожны, сегодня в Одессе и области будет очень жарко.