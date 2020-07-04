«Белая акация» одесской Музкомедии расцвела в новых условиях (фото)

Именно совсем по-новому. Потому что и сцена (крошечная для размаха нашей Музкомедии) незнакомая, и «зрительный зал» — всего 400 мест.

Ну сколько же можно этой удаленки: и «Белая акация» — фирменное блюдо Музкомедии — расцвела совсем по-новому на сцене Летнего театра Горсада.

Ну а первым спектаклем, с которым театр в этом сезоне вышел к зрителям «вживую», стала, конечно же, легендарная и очень-очень одесская «Белая акация». И тоже — в новейших условиях. Стены театра ведь для зрителя пока закрыты. А зритель ждет живых встреч после этих удивительных и долгих «онлайн», которыми наша Оперетта поднимала настроение в течение нескольких месяцев «удаленки».

Но театральному сезону быть. Начало спектаклей в Летнем театре — в 8 вечера. Кстати, Летний уже обзавелся билетными кассами, перед ними — очередь. Прихожу заранее, чтобы увидеть, как и что происходит в «закулисье». Оркестр репетирует, мастера трудятся над «правильным» светом и звуком, у входа антисептики, билетеры в защитных щитках, а за сценой.

Автобус делал много ходок: декорации, светоустановки, костюмы, реквизит, музыкальные инструменты за один раз не доставишь, не получится. И вот уже там, за сценой, крошечное пространство превращается в нечто, где, кажется, занят каждый сантиметр. Тут артисты переодеваются, тут — гримируются, тут оттачивают ту или иную сцену. Даже противопожарный щит стал куском «костюмерной». А еще жара. Но нужно видеть, как улыбаются артисты перед выходом на сцену. Позитив нисколько не наигранный: они также так же соскучились по зрителю, как и зритель по ним.

А зритель, между тем, заполняет «зал», многие приходят с цветами, люди аплодируют еще до начала спектакля, словно хотят таким образом поддержать любимый театр — весь огромный коллектив, которому (новые условия) предстоит трудная задача перенести на небольшую сцену всю мощь и празднество легендарного спектакля.

Но прежде чем зазвучала прекрасная музыка Дунаевского, и началось действо, прежде чем Тоня Чумакова спела о любимом городе песню, ставшую гимном Одессы, со сцены прозвучали слова благодарности самым, пожалуй, главным зрителям «Белой акации». Ими стали, как вы, вероятно, уже догадались, одесские медики. Театр пригласил медработников на первый живой спектакль сезона. «Это те, кто сейчас на передовой», — прозвучало со сцены, и зрители приветствовали их щедрыми аплодисментами.

И вот уже старый одесский двор оживает перед нами, и Тоня Чумакова признается в любви к Одессе, и уходят китобои в долгий рейс. И расцветает белая акация — символ города у моря. И — пусть даже в новых и далеко не самых удобных условиях — наша Музкомедия снова напомнила всем о главном: о любви и просторе, о ласковом море, о людях, умеющих верить и ждать.

Ох, и как же «в тему» все это зазвучало в наших с вами новых условиях.

Одесский академический театр музыкальной комедии (ОАТМК) в июле будет показывать спектакли не только на сцене Летнего театра, но и в Зеленом театре ЦПКиО им. Т.Г.Шевченко. Билеты можно приобрести в кассе ОАТМК (она уже работает), в кассах Летнего и Зеленого театра, а также онлайн.

Ранее сообщалось, что в Одессе начали работать кинотеатры.

Фото: Мария Котова