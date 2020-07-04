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И в зале, и под зонтиком на воздухе: Одесская национальная научная библиотека открылась для читателей

И в зале, и под зонтиком на воздухе: Одесская национальная научная библиотека открылась для читателей

Одесская национальная научная библиотека с сегодняшнего дня возобновила работу. Двери для читателей открылись. Как это происходит в связи с условиями адаптивного карантина?

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Прежде всего — строгое соблюдение всех мер безопасности. Вас не пустят без маски, вам измерят температуру, предложат воспользоваться антисептиком и даже выдадут одноразовые перчатки. Обязательно соблюдение дистанции в полтора метра.

Все сотрудники работают строго в масках и защитных щитах. Проводится влажная уборка и санитарная обработка помещений с применением дезинфицирующих средств, кварцевание помещений бактерицидными облучателями.

Уже открыт главный читальный зал, залы научных сотрудников, летний читальный зал «Литера», отдел межбиблиотечного абонемента и отдел международных проектов.

Изменился и график работы в связи с продолжающимся карантином. Библиотека будет работать с 11.00 до 17.00, пятница — выходной.

Работает и летний читальный зал «Литера». Там, под большими зонтами, уже расположились читатели. Как рассказывает корреспонденту «Одесской жизни» ведущий библиотекарь отдела обслуживания читателей Татьяна Гюмюшлю, здесь посетители могут поработать с периодическими изданиями. Здесь же реализуется известный уже во всем мире проект буккроссинга, когда человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте (парк, кафе, поезд, библиотека, станция метро), для того, чтобы другой, случайный человек мог прочитать эту книгу и, в свою очередь, повторить это же действие. Посетители «Литеры» уже сами могут поучаствовать в этом проекте.

А еще здесь очень тихо и уютно, зонтики ограждают от палящих лучей солнца.

Напомним, в Одессе снова открылся театр Музкомедии.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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