Одесситов и гостей города не пустят на День ВМС

Церемония, посвященная Дню Военно-морских сил Украины (5 июля), пройдет в закрытом режиме.
Это связано с эпидемией коронавируса, сообщается на официальной странице ВМСУ в Фейсбук.
Так, официально день ВМС будут праздновать в рамках учебного похода, который проходит с 30 июня по 6 июля.
Кроме того, транслировать парад кораблей будут в Фейсбук и на некоторых телеканалах, название которых не сообщается.
Ранее сообщалось, что ВМС уже репетирует парад, который посетит президент Украины Владимир Зеленский.
Фото: Думская