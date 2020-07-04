Одесситов и гостей города не пустят на День ВМС

Это связано с эпидемией коронавируса, сообщается на официальной странице ВМСУ в Фейсбук.

Так, официально день ВМС будут праздновать в рамках учебного похода, который проходит с 30 июня по 6 июля.

Кроме того, транслировать парад кораблей будут в Фейсбук и на некоторых телеканалах, название которых не сообщается.

Ранее сообщалось, что ВМС уже репетирует парад, который посетит президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Думская