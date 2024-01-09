Новоиспеченным родителям в Одессе продолжат выдавать «пакет малыша»: его состав изменился

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В 2023 году в рамках государственной программы поддержки семей с детьми при рождении ребенка продолжили оказывать одноразовую помощь в виде «пакета малыша» или выплату его денежной компенсации. Правительство разрешило тратить денежную компенсацию за «пакет» на любые нужды.

Справка: «Пакеты малыша» были введены еще в 2018 году. Такую помощь оказывают новоиспеченным родителям. Пакет содержит в себе вещи и гигиенические средства, необходимые для ухода за малышом. Проект был реализован в сотрудничестве украинского правительства и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и ЮНОПС (Управление ООН по обслуживанию проектов). Содержание пакета малыша пересматривается один раз в четыре года. Со времени внедрения такой помощи «пакеты» получили уже почти 700 тысяч молодых украинских семей.

За 2023 год жители города Одессы получили 999 «пакетов малыша» и 5 110 денежных компенсаций.

В основном, «беби-боксы» были предоставлены городскими роддомами – 994 шт. Еще пять «пакетов»

выдали учреждения социальной защиты Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета.

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С января 2024 года стоимость «пакета малыша» выросла с 6 816 до 7689 гривен. Это связано с тем, что размер прожиточного минимума для детей до 6 лет увеличился до 2 563 гривен. Напомним, что стоимость «пакета малыша» составляет 3 прожиточных минимума на ребенка в возрасте до 6 лет на соответствующий год.

Также был пересмотрен состав «пакета малыша». С учетом пожеланий родителей и мнения экспертов, новая комплектация «беби-бокса» стала более рациональна. К нему добавлено больше пользующихся спросом товаров: например, многоразовые влагостойкие пеленки и теплая одежда для младенцев (шапочки и человечки).

Также увеличен размер пледа-одеяла. Однако некоторые вещи наоборот подверглись сокращению. В новом пакете малыша будет меньше одежды самого маленького размера, из которого младенцы быстро вырастают. К примеру, бодиков и штанишек-ползунков.

Сейчас скорректированное содержимое «упаковка малыша» проходит процедуру государственной регистрации.

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