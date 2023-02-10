Как бесплатно пройти химиотерапию?

Бесплатная химиотерапия входит в Программу медицинских гарантий и включает весьма обширный комплекс услуг. Стоимость этих услуг медучреждению оплачивает Национальная служба здоровья.

Какие услуги бесплатны для пациента?

консультирование;

проведение лабораторных исследований (анализы крови, исследования спинномозговой жидкости, молекулярно-генетические и т.п.);

инструментальные исследования (МРТ, рентген, КТ, эндоскопические исследования, УЗИ, сцинтиграфия и т.п.);

врачебное наблюдение и медсестринский уход круглосуточно;

кислородная поддержка;

интенсивная терапия;

обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;

психологическая помощь;

сопроводительная медикаментозная терапия;

обеспечение компонентами и препаратами крови;

лекарства по централизованным закупкам Минздрава и других программ, а также лекарства и медизделия из Нацперечня;

питание в стационаре.

Для того, чтобы пройти химиотерапию бесплатно, требуется направление врача. Также лечение бесплатно при переводе из другого медучреждения или отделения больницы.

Чтобы найти медучреждение, в котором можно сделать химиотерапию бесплатно, звоните в Национальную службу здоровья по телефону: 16-77.

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