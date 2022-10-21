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Как сделать маммографию бесплатно?

Как сделать маммографию бесплатно?

Обследование молочных желез женщины могут пройти в медучреждениях, заключивших договор с Национальной службой здоровья. Чтобы пройти эту диагностику бесплатно, нужно иметь направление от семейного врача или узкого специалиста.

С направлением нужно прийти в медучреждение, которое предоставляет услуги по пакету «Маммография». Адрес учреждения подскажет оператор контакт-центра по номеру 16-77.

Предварительно перед визитом лучше позвонить в выбранное медучреждение и уточнить, есть ли там необходимое оборудование и специалисты.

Напомним, маммография – это рентгеновское обследование молочных желез. С помощью этого метода можно выявить рак груди на ранней стадии. Показано такое обследование женщинам после 40 лет.

Отметим, что в Украине онкозаболеваниями страдают более 1 млн человек и 22,8% всех онкопатологий приходится на рак молочной железы. А каждая пятая смерть от этой болезни обусловлена слишком поздним визитом к врачу.

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Фото: tmed.org

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Редакция ПРОФИЛЬ

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