Как сделать маммографию бесплатно?

Обследование молочных желез женщины могут пройти в медучреждениях, заключивших договор с Национальной службой здоровья. Чтобы пройти эту диагностику бесплатно, нужно иметь направление от семейного врача или узкого специалиста.
С направлением нужно прийти в медучреждение, которое предоставляет услуги по пакету «Маммография». Адрес учреждения подскажет оператор контакт-центра по номеру 16-77.
Предварительно перед визитом лучше позвонить в выбранное медучреждение и уточнить, есть ли там необходимое оборудование и специалисты.
Напомним, маммография – это рентгеновское обследование молочных желез. С помощью этого метода можно выявить рак груди на ранней стадии. Показано такое обследование женщинам после 40 лет.
Отметим, что в Украине онкозаболеваниями страдают более 1 млн человек и 22,8% всех онкопатологий приходится на рак молочной железы. А каждая пятая смерть от этой болезни обусловлена слишком поздним визитом к врачу.
Ранее мы рассказывали:
- Можно ли бесплатно лечиться в частных медучреждениях?
- Какие медуслуги бесплатны для пенсионеров?
- Какую медпомощь предоставляют бесплатно во время хирургических операций?
- Как пройти гастроскопию бесплатно?
Фото: tmed.org