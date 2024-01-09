Новоспеченим батькам в Одесі продовжать видавати “пакунок малюка”: його склад змінився

Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.

У 2023 році в рамках державної програми підтримки сімей з дітьми при народженні дитини продовжили надавати одноразову допомогу у вигляді “пакунка малюка” або виплату його грошової компенсації. Уряд дозволив витрачати грошову компенсацію за пакет на будь-які потреби.

Довідка: “Пакунок малюка” було введено ще 2018 року. Таку допомогу надають новоспеченим батькам. Пакет містить у собі речі та гігієнічні засоби, необхідні для догляду за малюком. Проект було реалізовано у співпраці українського уряду та ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) та ЮНОПС (Управління ООН з обслуговування проектів). Зміст “пакунка малюка” переглядається один раз на чотири роки. З часу впровадження такої допомоги “пакунки” отримали вже майже 700 тисяч молодих такої допомоги сімей.

За 2023 рік мешканці міста Одеси отримали 999 «пакунка малюка» та 5 110 грошових компенсацій.

В основному “бебі-бокси” були надані міськими пологовими будинками – 994 шт. Ще п’ять “пакунків”

видали установи соціального захисту Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

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З січня 2024 року вартість “пакунка малюка” зросла з 6 816 до 7689 гривень. Це пов’язано з тим, що розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років збільшився до 2 563 гривень. Нагадаємо, що вартість «пакунка малюка» становить 3 прожиткові мінімуми на дитину віком до 6 років на відповідний рік.

Також було переглянуто склад “пакунка малюка”. З урахуванням побажань батьків та думки експертів, нова комплектація бебі-боксу стала раціональнішою. До нього додано більше товарів, що користуються попитом: наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки і теплий одяг для немовлят (шапочки і чоловічки).

Також збільшено розмір пледа-ковдри. Однак деякі речі навпаки були скорочені. У новому “пакунку малюка” буде менше одягу найменшого розміру, з якого немовлята швидко виростають. Наприклад, бодіків і штанців-повзунків.

Наразі скоригований вміст «пакунка малюка» проходить процедуру державної реєстрації.

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