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Роддома Одессы оказывают помощь переселенкам – куда обращаться

Роддома Одессы оказывают помощь переселенкам – куда обращаться

Городские роддома Одессы предоставляют беременным и роженицам из числа вынужденных переселенцев медицинскую помощь в полном объеме наряду с одесситками.

По сообщению мэрии города, ожидающие ребенка женщины из числа внутненне перемещенных лиц могут наблюдаться в любой городской женской консультации.

Если малышу пора появиться на свет, медики всех роддомов Одессы готовы принять роды с использованием современных медицинских технологий, а также окружить маму с новорожденным заботой и поддержкой. Пациенток в роддомах бесплатно обеспечивают трехразовым питанием.

Вся медицинская помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе среди переселенцев, предоставляется в одесских роддомах бесплатно в рамках государственной программы медицинских гарантий.

Адреса городских роддомов и женских консультаций Одессы

Родильный дом №1 – пер. Слепнева, 3:

  • женская консультация №4 – ул. Болгарская, 38; тел. 701-81-64;
  • женская консультация №5 – ул. Ак. Филатова, 58/2; тел. 772-03-49.

Родильный дом №2 – ул. Старопортофранковская, 24:

  • женская консультация №3 – ул. Старопортофранковская, 67; тел. 723-02-35.

Родильный дом №4 – пер. Павла Кравцова, 7:

  • женская консультация №10 – пер. Павла Кравцова, 7; тел. 788-39-65;
  • женская консультация №11 – ул. Сергея Ядова, 61-б; тел. 709-08-46;
  • женская консультация №12 – ул. Ак. Заболотного,13; тел. 701-17-41;
  • женская консультация №14 – ул. Паустовского, 21-я; тел. 755-08-45.

Родильный дом №5 – ул. Маршала Говорова, 28:

  • женская консультация №1 – ул. Академическая, 14; тел. 705-99-79;
  • женская консультация №7 – ул. Троицкая, 39; тел. 705-99-31.

Родильный дом №7 – ул. Космонавтов, 11/13:

  • женская консультация №8 – ул. Варненская, 8; тел. 765-64-94;
  • женская консультация №9 – Люстдорфская дорога, 170; тел. 744-50-22, 795-26-30.

Как сообщалось ранее, на прошедшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 87 новорожденных, в том числе одна пара близнецов. Это на 9 детей больше, чем неделей ранее.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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