Чем заменят «беби-боксы»: карточка на покупку и принудительный ассортимент

Не так давно в Украине появилась славная традиция — счастливые мамочки прямо в роддоме получают в подарок от государства «пакет малыша». Укомплектован такой «беби-бокс» необходимым для новорожденного «приданым». Но на сегодняшний день, увы, Антимонопольный комитет Украины решил вообще отменить закупки «беби-боксов». Программа была «заморожена». Новый тендер так и не объявили. Будут ли впредь мамочки получать «пакет малыша», постаралась выяснить «Одесская жизнь».

О социальных картах и спецмагазинах

Ситуация с «пакетами малыша» сложилась катастрофическая. Чтобы разрешить проблему, глава Минсоцполитики Марина Лазебная представила Кабмину проект постановления о предоставлении денежной компенсации за неполученный «пакет малыша». В случае его принятия вместо «беби-бокса» родители будут получать 5000 гривен.

Причем все заложенные в бюджете на эту программу деньги поступают на специальный счет Приватбанка. А мамы получают не деньги, а социальные банковские карты. Обратиться за компенсацией можно на протяжении 12 месяцев с даты рождения ребенка. И тратить деньги с карточки можно в течение года, но не где угодно, а в специальных магазинах розничной торговли по неизвестному пока списку. Они будут иметь определенную номенклатуру указанных детских товаров. Список магазинов, по словам Марины Лазебной, сформируют по результатам конкурса. Условий по ценам при этом нет. Так что не исключено, что на 5000 гривен можно будет купить лишь несколько вещей.

«Пилотный проект» вообще вызывает множество вопросов. Тем не менее проект постановления о предоставлении компенсации должны принять до конца недели. Так что еще оставшиеся «бэби-боксы» раздадут и станут выдавать денежную помощь.

А что в Одессе?

В некоторых областях уже сегодня вместо «беби-боксов» новоиспеченным родителям выдают справку. Ее следует отнести в управление соцзащиты. А там обещают сообщить, когда «беби-боксы» появятся. Но малыши растут быстро. Пока «приданого» дождешься, оно уже и не нужно будет.

Как нам рассказали в управлении семейной и гендерной политики Одесского горсовета, на сегодняшний день в роддомах Одессы осталось всего 10 — 20 «пакетов малыша». А заявления об их получении от рожениц поступают уже с этой недели. На август управление сделало заявку на 1,5 тысячи «беби-боксов». Ведь в среднем в Одессе рождается 200 малышей в неделю. Но даже если «пакеты малыша» появятся вновь, их поставки ожидают через два месяца. Занимается их получением департамент социальной защиты населения Одесской облгосадминистрации.

А вот в областном департаменте соцзащиты нас уверили, что в Одесской области роддомы «бэби-боксами» обеспечены полностью. Заказ на следующий месяц сделали. Но только получат ли «приданое» для новорожденных, сказать не может никто.

Что раньше было в коробках для новорожденных – читайте здесь.