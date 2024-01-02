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В Одессе поздравили Мирославу: девочка родилась первой в 2024 году (фото)

В Одессе поздравили Мирославу: девочка родилась первой в 2024 году (фото)

В Одессе по традиции поздравили первого родившегося в новом году младенца. Счастливыми родителями нового жителя нашего города стала пара из Херсона. Девочку назвали Мирославой.

Как сообщили в мэрии, Мирослава появилась на свет в городском роддоме №7 свет 1 января 2024 года в 2:30 ночи, в последние минуты затяжной ночной тревоги. Вес новорожденной – 3590 граммов, рост – 55 сантиметров.

Родители Мирославы – Надежда и Вячеслав – родом из Херсона. Одесса стала для семьи вторым домом. Но Вячеслав продолжает помогать родному городу – он возглавляет там волонтерский центр.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил родителям первого рожденного ребенка денежный сертификат и поздравил всех мам, родивших младенцев.

«Вы — настоящие героини, которые, несмотря ни на что, дарят новую жизнь, дарят надежду на наше будущее. Мы продолжим делать все для развития нашего города, чтобы вам было комфортно в нем жить. Желаю здоровья, сил и благополучия всем одесским семьям. Пусть этот год принесет Украине победу!» – сказал мэр.

Всего за первые сутки 2024 года в роддомах Одессы родились 11 детей — семь мальчиков и четыре девочки. Среди новых жителей Одессы две пары близнецов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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