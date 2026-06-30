Ключевые моменты:

Одесский облсовет вошел в число шести регионов, которые в 2025 году выделили 0 гривен на пиар в СМИ.

Всего облсоветы Украины спустили на медийное сопровождение более 10 миллионов гривен.

Больше всего на освещение своей работы потратил Полтавский облсовет (4,4 млн грн) и наши соседи — Николаевский облсовет (1,27 млн грн).

Миллионы на имидж: как регионы Украины тратили бюджет на медиа

В ответ на официальные запросы Движения «Честно» выяснилось, что подходы к общению со СМИ в Украине кардинально отличаются. Абсолютным лидером по расходам стала Полтавщина, направив на медиа 4,4 миллиона гривен. На втором месте оказался Николаевский облсовет (1,27 млн грн), а на третьем — Сумской (более 800 тыс. грн).

В то же время Одесский, Херсонский, Днепропетровский, Закарпатский и Киевский облсоветы официально заявили, что в 2025 году вообще не закладывали деньги на эти цели. Самый скромный бюджет среди тех, кто все же платил журналистам, оказался у Черниговского облсовета — всего 10 тысяч гривен.

Отчеты о сессиях или скрытый админресурс?

Аналитики «Честно» отмечают, что само понятие «освещение деятельности» чиновники трактуют по-разному. И если в одних регионах деньги идут на реальное информирование граждан о важных сессиях и решениях комиссий, то в других — бюджетные средства превращаются в инструмент создания положительного имиджа конкретных лиц.

Например, в соседней Николаевской области деньги в основном получало местное издание «НикВести». При этом оплаченные материалы четко маркировались как пресс-релизы или официальные сообщения, а редакция сохраняла независимость, публикуя и критические статьи о власти.

А вот на Сумщине большая часть денег ушла агентству «Север Медиа». Однако вместо отчетов о работе депутатов на их YouTube-канале крутились ролики с форумов, конференций и бесконечные поздравления чиновников с профессиональными праздниками, что эксперты называют банальным использованием админресурса.

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