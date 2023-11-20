Снести памятник и переименовать улицу: судьбу Пушкина будут решать одесситы

В Одессе в ближайшее время одесские депутаты планируют рассмотреть вопрос о переименовании улицы Пушкинской и демонтаже или переносе памятника Пушкину.
Об этом рассказал депутат Одесского горсовета Петр Обухов.
Поскольку памятник Пушкину был убран из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения, то он подлежит демонтажу или переносу. К примеру, в Киеве памятник российскому поэту уже демонтировали.
Обухов рассказал, что если судьбу памятника Пушкину на одноименной улице и ее переименование будут рассматривать депутаты горсовета, то судьбу памятника на Думской площади должна решить общественность путем онлайн-голосования, как это было с памятником Екатерине II.
По его мнению, это будет правильное решение, поскольку 134 года назад именно одесситы этот памятник устанавливали, и им решать, что дальше с ним делать.
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Но, в свою очередь, Обухов считает, что памятник Пушкину — это маркер «русского мира».
Напомним, в субботу, во время митинга в поддержку ВСУ, одесский художник Ярослав Войцеховский устроил «перформанс», облив памятник Пушкину красной краской. Свой поступок художник объяснил желанием продемонстрировать, что в украинском городе Одессе нет места для памятника деятелю культуры страны, сейчас атакующей Украину.
Улице и памятнику быть !!!