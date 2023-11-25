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Незважаючи на дощ: на Думській площі пройшла традиційна акція та помили Пушкіна (фоторепортаж)

Незважаючи на дощ: на Думській площі пройшла традиційна акція та помили Пушкіна (фоторепортаж)

Сьогоднішня субота, 25 листопада 2023 року, видалася в Одесі непогожою і дощовою. Однак це не зупинило учасників традиційної акції «Кава на Думській». Незважаючи на негоду, одесити, які вже не перший місяць протестують проти несвоєчасних у дні війни багатомільйонних закупівель, знову зібралися біля будівлі мерії, щоб нагадати: у пріоритеті зараз – спрямувати гроші на допомогу ЗСУ.

На заході побував і кореспондент «Одеського життя» та підготував невеликий фоторепортаж.

Йде дощ, але люди всі підходять:

Акция протеста на Думской 25 ноября 2023

І в цей же час комунальники почали відмивати пам’ятник Пушкіну, який, нагадаємо, тиждень тому став жертвою своєрідного перформансу від одеського художника Ярослава Войцеховського:

В Одесі миють Пушкіна

А учасники акції скандують: «У першу чергу ЗСУ!», крім того, лунали гасла: «Пушкіна – геть! Гроші на ЗСУ».

Також

Також стало відомо про створення телеграм-каналу «Кава на Думській». Усіх, хто підтримує такі акції, просять приєднуватись.

Також біля мерії встановили символічні видатки нашої влади, проти яких виходять учасники цього заходу:

Акция протеста на Думской 25 ноября 2023-5

Акция протеста на Думской 25 ноября 2023-6

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І вже за традицією мітинг розпочався з хвилини мовчання за нашими воїнами, які загинули за нашу свободу та незалежність. Також пролунав заклик запалити о 16:00 годині свічки на згадку про жертв Голодомору.

Акция протеста на Думской 25 ноября 2023-2

Акция протеста на Думской 25 ноября 2023-7

Акция протеста на Думской 25 ноября 2023-8

Акция протеста на Думской 25 ноября 2023-9

Після гасла «Пушкіна – геть!» мийники на якийсь час зникли, але незабаром, після закінчення мітингу, як повідомляє наш кореспондент, «прийшов «начальник» і продовжить мити Пушкіна».

Як повідомляло «Одеське життя», в Одесі скасували «Пушкінські читання», які раніше призначила на неділю, 26 листопада, активістка та письменниця Катерина Богачинська.

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