Незважаючи на дощ: на Думській площі пройшла традиційна акція та помили Пушкіна (фоторепортаж)

Сьогоднішня субота, 25 листопада 2023 року, видалася в Одесі непогожою і дощовою. Однак це не зупинило учасників традиційної акції «Кава на Думській». Незважаючи на негоду, одесити, які вже не перший місяць протестують проти несвоєчасних у дні війни багатомільйонних закупівель, знову зібралися біля будівлі мерії, щоб нагадати: у пріоритеті зараз – спрямувати гроші на допомогу ЗСУ.
На заході побував і кореспондент «Одеського життя» та підготував невеликий фоторепортаж.
Йде дощ, але люди всі підходять:
І в цей же час комунальники почали відмивати пам’ятник Пушкіну, який, нагадаємо, тиждень тому став жертвою своєрідного перформансу від одеського художника Ярослава Войцеховського:
А учасники акції скандують: «У першу чергу ЗСУ!», крім того, лунали гасла: «Пушкіна – геть! Гроші на ЗСУ».
Також стало відомо про створення телеграм-каналу «Кава на Думській». Усіх, хто підтримує такі акції, просять приєднуватись.
Також біля мерії встановили символічні видатки нашої влади, проти яких виходять учасники цього заходу:
Читайте також: Протести на Думській: чому одеситів просять «припинити кошмарити» місцеву владу
І вже за традицією мітинг розпочався з хвилини мовчання за нашими воїнами, які загинули за нашу свободу та незалежність. Також пролунав заклик запалити о 16:00 годині свічки на згадку про жертв Голодомору.
Після гасла «Пушкіна – геть!» мийники на якийсь час зникли, але незабаром, після закінчення мітингу, як повідомляє наш кореспондент, «прийшов «начальник» і продовжить мити Пушкіна».
Як повідомляло «Одеське життя», в Одесі скасували «Пушкінські читання», які раніше призначила на неділю, 26 листопада, активістка та письменниця Катерина Богачинська.