Незважаючи на дощ: на Думській площі пройшла традиційна акція та помили Пушкіна (фоторепортаж)

На заході побував і кореспондент «Одеського життя» та підготував невеликий фоторепортаж.

Йде дощ, але люди всі підходять:

І в цей же час комунальники почали відмивати пам’ятник Пушкіну, який, нагадаємо, тиждень тому став жертвою своєрідного перформансу від одеського художника Ярослава Войцеховського:

А учасники акції скандують: «У першу чергу ЗСУ!», крім того, лунали гасла: «Пушкіна – геть! Гроші на ЗСУ».

Також стало відомо про створення телеграм-каналу «Кава на Думській». Усіх, хто підтримує такі акції, просять приєднуватись.

Також біля мерії встановили символічні видатки нашої влади, проти яких виходять учасники цього заходу:

І вже за традицією мітинг розпочався з хвилини мовчання за нашими воїнами, які загинули за нашу свободу та незалежність. Також пролунав заклик запалити о 16:00 годині свічки на згадку про жертв Голодомору.

Після гасла «Пушкіна – геть!» мийники на якийсь час зникли, але незабаром, після закінчення мітингу, як повідомляє наш кореспондент, «прийшов «начальник» і продовжить мити Пушкіна».

Як повідомляло «Одеське життя», в Одесі скасували «Пушкінські читання», які раніше призначила на неділю, 26 листопада, активістка та письменниця Катерина Богачинська.