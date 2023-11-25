История голодомора сквозь картины: рисует то, о чем трудно говорить

Сегодня через призму творчества и исследований художницы Йоны Тукусер хочу рассказать вам о Голодоморе 1946-1947 годов.

Урок истории, который ошеломил правдой

Йона Тукусер родилась в селе Главани Болградского района. В ее детстве о Голодоморе в родном и соседних селах не говорили, в учебниках об этом не писали. Вся информация медленно умирала с теми, кто помнил, как это было на самом деле, но не говорил об этом. Однако их прогрессивный учитель истории на одном из уроков неожиданно рассказал, что во время голода в их регионе были зафиксированы частые случаи каннибализма. И даже показал фотографию из журнала, подтверждающую этот факт. Йони тогда было 10 лет. Эта информация ошеломила всех. И определила дальнейший путь и предназначение маленькой девочки.

Эмоции от услышанного начала передавать в картинах

В 2003-2007 годах Йона училась в Измаильском гуманитарном государственном университете, который закончила по специальности «изобразительное искусство» в классе заслуженного художника Украины Ивана Шишмана. Затем, в 2007-2010 годах, она изучала живопись в Национальной академии искусств в Софии.

Снова вернуться к теме голода ее заставили постоянные расспросы местных болгарских студентов о том, как жили и живут так называемые бессарабские болгары. Поэтому она им рассказывала обо всем, что знала, — и, что в плодородной Украине люди умирали от голода. Но поскольку сама имела немного информации по этой теме, решила заняться ее исследованием. И, чем больше узнавала, тем больше ужасалась от жестокой правды. Бурные эмоции начала передавать в первых полотнах о голоде.

Йона взялась за исследование прежде всего через альтернативный источник исторической информации — устную историю.

Так, в 2009 году она приехала в родное село Главани и начала записывать рассказы людей о голоде.

То, что не печатали в книгах

Ее первая выставка «Голод» была представлена в марте 2011 года в Софии. На монументальных 5-метровых полотнах — трагедия людей, которые были вынуждены есть друг друга, пухли от голода и умирали целыми семьями. В центре внимания художницы — Голодомор после Второй мировой войны 1946-1947 годов. В 2012-м Йона переезжает в Нью-Йорк и там в штаб-квартире ООН представляет эту выставку.

С 2013 года художница начинает искать неопубликованные источники и архивные документы. Потому что научные публикации подают статистическую информацию, обезличенную и сухую. Чтобы отыскать истории настоящих свидетелей ужасов Голодоморов — а такие истории не печатают в книгах и изданиях, — долгое время Йона работала в архивах в Софии, Добриче, Бухаресте, Измаиле и Одессе.

Из рассказов людей

«…У него были дети, и они голодали, поэтому он положил горсть пшена в карман. Но нашли в его кармане это зерно и отправили в тюрьму, где он умер».

«…Моя мать также очень волновалась за то, что меня съедят. Она говорила: «Сейчас кто-то выбежит, схватит этого ребенка и съест его».

«Тогда было очень страшно, очень ужасно. Пока россия руководила нами… Сталин облагал налогами: молоко, яйца, мясо, и потом он украл наше зерно. Все сделал Сталин. Они хотят вспоминать о времени Сталина. О чем здесь вспоминать? Это совсем не было время для жизни».

Надо говорить, чтобы не повторить

107 интервью легли в основу фильма «Антропофаг». Это интервью с людьми из двенадцати болгарских населенных пунктов — Главани, Суворово, Каменка, Богатое, Холмское, Васильевка, Каракурт, Криничное, Ореховка, Измаил, Виноградное и Голица за период с 10 апреля по 21 мая 2018 года. Обращаясь к живой коллективной памяти местных жителей, Йона записывает общие воспоминания о существовании каннибалов в их селах, о голоде в Украине 1946-1947 годов.

— Во время интервью одна бабушка сказала мне: «Это было так страшно, что я желаю вам никогда этого не пережить и даже не слышать об этом ужасе». Об этом мало кто знает, потому что те люди, которые пережили это, не хотели даже ничего вспоминать. Потому что сами люди хотели, чтобы это забылось, а молодое поколение, чтобы не знало об этой трагедии, — говорит Йона.

Но она не хочет молчать, она говорит об этом картинами. Сейчас в родном селе она работает над новыми полотнами-историями, которые впоследствии станут продолжением ее проекта «Голод». Йона Тукусер создает его для того, чтобы помочь осознать, что современный мир стал заложником безнаказанных преступлений советского тоталитаризма.

— «Те, кто не помнит своего прошлого, обречены его повторять», — эта мысль философа Джорджа Сантаяны должна прозвучать как сигнал тревоги, силу которого усилят исторические картины проекта «Голод», — говорит Йона.

Именно поэтому ее сила, энергия и талант сегодня направлены на то, чтобы творить не только ради искусства, но и ради спасения человечества.