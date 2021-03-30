«Нет» уличным эксплуататорам и «Комедиада» онлайн: чем запомнился в Одессе 29-й день марта

В понедельник, 29 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

В одесских школах завершились весенние каникулы и снова начался учебный процесс. Но с учетом ограничений «красной» зоны.

В Одессе планируют выдавать больным коронавирусом кислородные концентраторы на дом от поликлиник. Мэрия планирует закупить 135 таких аппаратов.

В Одессе с началом весны активизировались недобросовестные уличные фотографы с экзотическими животными. Между тем, у городских властей «достаточно принципиальная» позиция по этому поводу, заявил вице-мэр Дмитрий Жеман.

Традиционный фестиваль клоунов «Комедиада» пройдет в Одессе 1 апреля, не в обычном формате, а онлайн.

В Национальный природный парк парк «Тузловские лиманы» прилетели редкие кудрявые пеликаны.

Фото: Facebook Демьяна Ганула