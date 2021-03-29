Одесская “Комедиада” 1 апреля пройдет в сети: как поучаствовать

Традиционный фестиваль клоунов «Комедиада» пройдет в Одессе 1 апреля, не в обычном формате, а онлайн.

Об этом сообщают организаторы фестиваля.

«1 апреля, в День дурака, когда традиционно проходит фестиваль «Комедиада», мы решили прийти к своим зрителям в каждый дом. Мы устроим онлайн карнавал! Призываем дураков всего мира посетить прямые эфиры, попасть в сюжеты, стать героями репортажей и новостей, организовать онлайн трансляции», – предлагают провести время интересно и весело организаторы фестиваля.

Они предлагают желающим самостоятельно устраивать перфомансы и домашние хэппенинги, карнавалы, показывать номера или целые шоу, или даже просто просто рассказывать о себе, петь веселые песни, танцевать.

«Снимайте это все на телефон, видеокамеру, киноаппарат, планшет и тд. Присылайте нам! Снимайте Live видео и записывайте сторис на Facebook! Тегайте COMEDIADA, отмечайте нас, себя и своих друзей (только если они дураки). В начале каждого видео пусть звучит фраза «Комедиада в эфире!», – призвали организаторы.

Смешные сюжеты будут представлены на официальной Facebook-странице «Комедиады».

Ранее сообщалось, что фестиваль могут перенести на лето.

Напомним, фестиваль клоунов и мимов «Комедиада» проводится в Одессе с 2011 года. В прошлом году его отменили из-за введенного карантина. А в 2019 году фестиваль «Комедиада» проходил с 27 марта по 1 апреля.