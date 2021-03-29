Лечение от коронавируса: больным одесситам будут выдавать кислород на дом

В Одессе планируют выдавать больным коронавирусом кислородные концентраторы на дом от поликлиник. Мэрия планирует закупить 135 таких аппаратов для пациентов с кислородной зависимостью.
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Об этом на дистанционном заседании в мэрии сообщила глава Департамента здравоохранения Елена Якименко.
Концентраторы передадут в поликлиники, а выдавать их на дом будут семейные врачи. Но вопрос с финансированием еще решается.
– На этой неделе, думаю, мы решим эту ситуацию. Сейчас департамент здравоохранения рассматривает поставщиков, — отметила на совещании Директор департамента финансов мэрии Светлана Бедрега.
Кислородные концентраторы будут выдавать пациентам, которых выписывают из стационаров с кислородной зависимостью либо нетранспортабельным больным.
Ранее концентраторы начали выдавать волонтеры благотворительной организации “Корпорация монстров”.