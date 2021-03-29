В Одесскую область прилетели редкие пеликаны (фото)

В Национальный природный парк парк “Тузловские лиманы” прилетели редкие кудрявые пеликаны.
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Они замечены на лимане Малый Сасик около маяка Шаганы, сообщил в Facebook глава научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.
“Кудрявые пеликаны в нашем нацпарке – редкое явление, но следует помнить, что этот вид птиц является исчезающим на планете, и они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы”, – написал Русев.
Ранее в “Тузловские лиманы” вернулись розовые пеликаны.
Фото: Иван Русев/Facebook