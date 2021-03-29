В Одесскую область прилетели редкие пеликаны (фото)

Они замечены на лимане Малый Сасик около маяка Шаганы, сообщил в Facebook глава научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

“Кудрявые пеликаны в нашем нацпарке – редкое явление, но следует помнить, что этот вид птиц является исчезающим на планете, и они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы”, – написал Русев.

Ранее в “Тузловские лиманы” вернулись розовые пеликаны.

Фото: Иван Русев/Facebook