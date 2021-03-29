Одесские школьники снова ушли на удаленку

В одесских школах завершились весенние каникулы и снова начался учебный процесс. Но с учетом ограничений “красной” зоны

В связи с карантином ученики 5 – 11 классов снова учатся в дистанционном режиме, младшие школьники – в очном. Однако не все. По заявлению родителей на дистанционное обучение перешли 5 555 учеников (179 классов в разных школах). Полностью перешла на дистанционное обучение школа № 100.

Об этом на совещании в мэрии сообщила начальник Департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич.

Также на карантин закрыли 2 детсада и частично – 35 групп в различных садиках Одессы. Запрещена работа секций и кружков при учебных заведениях.

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